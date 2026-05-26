La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura

La Junta de Extremadura ha cerrado este martes nuevos ajustes en su estructura administrativa con dos nombramientos en órganos directivos y el desarrollo de la organización interna de la Presidencia y de las consejerías. El Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Beatriz Arjona Rovira como directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y ha nombrado para ese mismo cargo a Estefanía Rodríguez Silva.

Rodríguez Silva llega al IMEX desde la propia Junta de Extremadura, donde desde 2023 venía ejerciendo como asesora de proyectos de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Psicóloga de formación, cuenta además con más de una década de experiencia en el diseño, dirección y evaluación de proyectos de intervención social, educativa y comunitaria, con especial atención a la inclusión, la equidad y la participación.

Su trayectoria incluye la coordinación de programas con adolescentes en situación de vulnerabilidad y la planificación de políticas públicas con enfoque de género e innovación social en el ámbito autonómico. La nueva directora del IMEX ha desarrollado un perfil situado entre la gestión técnica de proyectos, el trabajo con equipos multidisciplinares y la intervención directa en el ámbito social.

El Ejecutivo regional ha aprobado, además, el nombramiento de María del Pilar Gómez de Tejada Díaz, diputada autonómica, como directora general de Simplificación Inteligente, un órgano integrado en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Nueva estructura de la Junta

Los nombramientos han formado parte de una reunión del Consejo de Gobierno en la que también se han aprobado los decretos que establecen la estructura orgánica de la Presidencia y de cada una de las consejerías de la Junta de Extremadura.

Estos decretos han desarrollado y completado las funciones asignadas a cada órgano administrativo, conforme al decreto 18/2026, de 30 de abril, por el que se fijó la estructura orgánica básica de la Administración autonómica. Además, han concretado las unidades administrativas que dependen de cada órgano y la adscripción de puestos dentro del nuevo esquema de la Junta.

Presupuestos, esta semana

En la misma comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha insistido en que el Ejecutivo aprobará y presentará esta misma semana los presupuestos de Extremadura para 2026, que estarán cifrados en más de 8.800 millones de euros, aunque no ha concretado el día.

Manzano ha señalado que el Gobierno regional está pendiente de cerrar algunos flecos, entre ellos los relacionados con el Consejo de Capitalidad y con el informe de impacto de género de las cuentas regionales. Sobre este último, ha defendido que es "una herramienta esencial" para valorar el cumplimiento de las políticas de igualdad.

La consejera ha reiterado que serán los presupuestos "más elevados" de la historia de la comunidad y que incorporarán un incremento de 500 millones de euros respecto a las cuentas vigentes. Según ha avanzado, prestarán especial atención a la sanidad, la educación, la dependencia y el desarrollo del tejido empresarial.

Manzano también ha adelantado que el proyecto presupuestario llegará acompañado de novedades fiscales con las que la Junta pretende, según ha afirmado, "seguir devolviendo a los trabajadores de nuestra región una parte de esa renta que con tanto esfuerzo les cuesta ganar cada día".