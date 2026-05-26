Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La paralización de las obras en el lado portugués genera inquietud en Cedillo ante el riesgo de perder financiación europea antes de finales de año

El programa financiará 610.394 horas de atención durante 2026, a razón de 11,46 euros por hora, y obliga a justificar usuarios, gastos y personal contratado

María Tíscar Ceballos, madre de David Escobar, que murió tras recibir cinco puñaladas en las piernas pide el máximo castigo para el autor y reconoce que tiene «miedo» a que salga de prisión

Pretende comprobar si la versión de los investigados es compatible con las pruebas halladas en el caso. También medir "el escenario físico, los tiempos y las líneas de visión" de la noche en que la mujer desapareció y fue asesinada

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Sara Luengo ha vivido un cumpleaños especial en Yuste al poder saludar al rey y conseguir un autógrafo, mientras que José Manuel se ha llevado de vuelta a Badajoz el selfi que quería con Felipe VI. Son algunos ejemplos de la cara menos institucional de la entrega del premio en Yuste