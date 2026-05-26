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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cáceres mira a Portugal con inquietud: las obras del puente de Cedillo llevan meses paralizadas por trámites ambientales
La paralización de las obras en el lado portugués genera inquietud en Cedillo ante el riesgo de perder financiación europea antes de finales de año
Ya es oficial: la ayuda a domicilio de 7 millones de euros para dependientes llegará a estos 36 municipios extremeños
El programa financiará 610.394 horas de atención durante 2026, a razón de 11,46 euros por hora, y obliga a justificar usuarios, gastos y personal contratado
La madre del hombre apuñalado en enero en el Cerro de Reyes de Badajoz: "Quiero justicia para mi hijo porque lo dejaron morir"
María Tíscar Ceballos, madre de David Escobar, que murió tras recibir cinco puñaladas en las piernas pide el máximo castigo para el autor y reconoce que tiene «miedo» a que salga de prisión
La familia de Francisca Cadenas pide hacer una reconstrucción del crimen con los dos acusados o con "figurantes"
Pretende comprobar si la versión de los investigados es compatible con las pruebas halladas en el caso. También medir "el escenario físico, los tiempos y las líneas de visión" de la noche en que la mujer desapareció y fue asesinada
Del cumpleaños de Sara al selfi de José Manuel con el Rey, la otra cara del premio Carlos V en Yuste
Sara Luengo ha vivido un cumpleaños especial en Yuste al poder saludar al rey y conseguir un autógrafo, mientras que José Manuel se ha llevado de vuelta a Badajoz el selfi que quería con Felipe VI. Son algunos ejemplos de la cara menos institucional de la entrega del premio en Yuste
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio