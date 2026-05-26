El lapsus de Pelayo Gordillo (Vox) en su toma de posesión como senador: "Juro atacar la Constitución"

El diputado extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha vuelto este martes al Senado con un lapsus en el momento de jurar el cargo. Durante su toma de posesión como senador por designación autonómica, Gordillo ha dicho que juraba "atacar" la Constitución, antes de corregirse de inmediato y pronunciar la fórmula correcta: "acatar" la Constitución.

El momento se ha producido al inicio de la sesión plenaria del Senado, en presencia del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán. Junto a Gordillo también ha tomado posesión Javier Alonso, igualmente en representación de Vox y gracias al acuerdo de investidura alcanzado por su formación con el PP en Aragón. Con ambos nombramientos, Vox ha duplicado su representación en el Senado, al pasar de dos a cuatro senadores.

El pacto con el PP

Gordillo vuelve a ocupar escaño en la Cámara Alta en virtud del pacto de gobierno suscrito entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola. El acuerdo incluyó que los diputados del PP en la Asamblea de Extremadura apoyasen al representante de Vox para el Senado, una designación que salió adelante con los votos de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas por Extremadura.

El diputado extremeño ya fue senador por designación autonómica en la anterior legislatura, pero Vox perdió ese puesto tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, cuando los dos senadores extremeños correspondieron inicialmente a PP y PSOE. La recuperación del escaño ha sido una de las contrapartidas del acuerdo que permitió formar el nuevo Gobierno regional entre populares y Vox.

Ante la investidura fallida de María Guardiola, el PP ratificó a Laureano León para este cargo, pero finalmente renunció para dar paso a Gordillo tras ser nombrado consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura.

El diputado Laureano León habla antes del pleno con Óscar Fernández Calle / EUROPA PRESS

"Allí hago mucha falta"

Antes de formalizar su regreso a la Cámara Alta, Gordillo ya había defendido que su vuelta al Senado respondía a una decisión de partido para reforzar el trabajo de Vox en esta institución. "Esto no se trata de un quítese usted para ponerme yo, se trata simplemente de que hace falta que el grupo de Vox en el Senado esté reforzado y yo voy a ir allí a trabajar mucho, al igual que en la etapa anterior", aseguró a preguntas de los medios.

El dirigente de Vox ha considerado que su presencia "hace mucha falta" para respaldar la labor que realizan sus compañeros de partido en la Cámara Alta, entre ellos Paloma Gómez y Fernando Carbonell. "La intensidad de trabajo del Senado ahora mismo la conocen perfectamente. El partido ha considerado que mi trabajo allí era necesario y supongo que será por eso por lo que ha decidido que yo vuelva allí", señaló.

Designación autonómica

El Senado está formado por senadores elegidos directamente en las elecciones generales y por representantes designados por los parlamentos autonómicos. En el caso de Extremadura, la comunidad elige dos senadores autonómicos. Tras los comicios del 21 de diciembre, esos puestos correspondieron a PP y PSOE, pero el pacto entre populares y Vox ha permitido ahora a Gordillo recuperar el asiento que su partido ya ocupó en la legislatura anterior.

El Reglamento de la Asamblea exige contar con acta de diputado autonómico para ser designado senador por la comunidad, aunque ambas responsabilidades son compatibles una vez adquirida la condición de senador. Gordillo, de hecho, ya compaginó en la anterior etapa su labor en la Asamblea de Extremadura con su puesto en la Cámara Alta.