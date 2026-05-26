Energía nuclear
Uno de los reactores de Almaraz se desconecta de la red eléctrica para intervenir en una válvula
La planta extremeña ha notificado la parada al Consejo de Seguridad Nuclear tras iniciar una secuencia ordenada de detención a medianoche
La Unidad 1 de la Central Nuclear de Almaraz se ha desconectado de la red eléctrica a las 8 horas de la mañana de este martes para proceder a realizar una intervención en la zona de la válvula de retención del circuito primario. Según se ha explicado desde la planta extremeña a través de un comunicado, la parada del reactor se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos.
La detención se ha efectuado después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada iniciada a las 0 horas de hoy. “En este momento, Almaraz I se encuentra parada y se está preparando la intervención en la citada válvula. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente”, se incide en el mencionado comunicado.