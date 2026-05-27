Expansión
Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
Las instalaciones de Monsalud están en perfecto estado y el objetivo es ponerlas en marcha en menos de un año para elaborar jamones ibéricos así como productos innovadores como patatera con miel, con almendras o con castañas
Jamones Casa Bautista sigue creciendo. Juan Carlos Bautista, gerente de la centenaria industria montanchega especializada en jamones, paletas y derivados del ibérico, ha anunciado la adquisición de las instalaciones de Jamones Monsalud, la antigua fábrica del cantante Miguel Bosé en Montánchez. El objetivo es continuar la expansión de esta empresa familiar líder en el sector del ibérico en nuestro país.
En marcha cuanto antes
Hasta ayer la fábrica era propiedad del grupo empresarial Lamarck Clichy Holding, quien se había hecho con las instalaciones tras diversas vicisitudes. Las instalaciones se encuentran en la entrada de Montánchez. Se trata de 1.000 metros cuadrados de planta construidos en tres alturas. En ellas se encuentran en perfecto estado bodegas, secaderos, cámaras de frío, saladoras, sala de embutidos y oficinas que estuvieron funcionando hasta el definitivo cierre de las instalaciones hace tres años. La intención del gerente de Jamones Casa Bautista es poner en marcha cuanto antes esta industria para elaborar novedosos productos derivados del ibérico. Aparte de jamones Dehesa de Extremadura, paletas y embutidos ibéricos, su objetivo es elaborar patatera con miel, patatera con almendra, patatera con castaña o chorizo con frutos secos.
“La fábrica es muy grande. En ella pueden trabajar perfectamente diez personas, aunque yo voy a comenzar con tres puestos de trabajo. En este sentido, tendré que adquirir nueva maquinaria como embutidoras, amasadoras, grapadoras y maceradoras de carne. Quiero ponerla en funcionamiento cuanto antes, en menos de un año”, explica Juan Carlos Bautista.
La antigua fábrica Jamones Monsalud de Montánchez, no debe confundirse con Ibéricos MonSalud, industria con sede en Almendralejo.
Historia de una firma en crecimiento
Jamones Casa Bautista es una empresa familiar de Montánchez fundada en 1925 por Julio Bautista y dirigida hoy por su nieto, Juan Carlos Bautista, que representa ya a la tercera generación al frente del negocio. Con más de 30 años de trayectoria dentro de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, la firma se ha consolidado como referente en la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico. Su seña de identidad es la apuesta por la calidad desde el origen, con cerdos ibéricos de bellota criados en la dehesa montanchega entre encinas y alcornoques, y una elaboración tradicional que respeta los tiempos naturales de curación. Ese cuidado artesanal y la fidelidad a los métodos heredados han llevado a Casa Bautista a obtener varios reconocimientos en los Premios Espiga Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura.
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
- La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
- Agricultura tramita ya el pago de las ayudas a 93.200 agricultores de Andalucía y Extremadura por las borrascas
- Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta