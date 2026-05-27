Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez

Jamones Casa Bautista sigue creciendo. Juan Carlos Bautista, gerente de la centenaria industria montanchega especializada en jamones, paletas y derivados del ibérico, ha anunciado la adquisición de las instalaciones de Jamones Monsalud, la antigua fábrica del cantante Miguel Bosé en Montánchez. El objetivo es continuar la expansión de esta empresa familiar líder en el sector del ibérico en nuestro país.

En marcha cuanto antes

Hasta ayer la fábrica era propiedad del grupo empresarial Lamarck Clichy Holding, quien se había hecho con las instalaciones tras diversas vicisitudes. Las instalaciones se encuentran en la entrada de Montánchez. Se trata de 1.000 metros cuadrados de planta construidos en tres alturas. En ellas se encuentran en perfecto estado bodegas, secaderos, cámaras de frío, saladoras, sala de embutidos y oficinas que estuvieron funcionando hasta el definitivo cierre de las instalaciones hace tres años. La intención del gerente de Jamones Casa Bautista es poner en marcha cuanto antes esta industria para elaborar novedosos productos derivados del ibérico. Aparte de jamones Dehesa de Extremadura, paletas y embutidos ibéricos, su objetivo es elaborar patatera con miel, patatera con almendra, patatera con castaña o chorizo con frutos secos.

“La fábrica es muy grande. En ella pueden trabajar perfectamente diez personas, aunque yo voy a comenzar con tres puestos de trabajo. En este sentido, tendré que adquirir nueva maquinaria como embutidoras, amasadoras, grapadoras y maceradoras de carne. Quiero ponerla en funcionamiento cuanto antes, en menos de un año”, explica Juan Carlos Bautista.

La antigua fábrica Jamones Monsalud de Montánchez, no debe confundirse con Ibéricos MonSalud, industria con sede en Almendralejo.

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Historia de una firma en crecimiento

Jamones Casa Bautista es una empresa familiar de Montánchez fundada en 1925 por Julio Bautista y dirigida hoy por su nieto, Juan Carlos Bautista, que representa ya a la tercera generación al frente del negocio. Con más de 30 años de trayectoria dentro de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, la firma se ha consolidado como referente en la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico. Su seña de identidad es la apuesta por la calidad desde el origen, con cerdos ibéricos de bellota criados en la dehesa montanchega entre encinas y alcornoques, y una elaboración tradicional que respeta los tiempos naturales de curación. Ese cuidado artesanal y la fidelidad a los métodos heredados han llevado a Casa Bautista a obtener varios reconocimientos en los Premios Espiga Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura.