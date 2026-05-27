Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Expansión

Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez

Las instalaciones de Monsalud están en perfecto estado y el objetivo es ponerlas en marcha en menos de un año para elaborar jamones ibéricos así como productos innovadores como patatera con miel, con almendras o con castañas

Juan Carlos Bautista, gerente de Jamones Casa Bautista, en el secadero de la industria.

Juan Carlos Bautista, gerente de Jamones Casa Bautista, en el secadero de la industria. / EL PERIÓDICO

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Montánchez

Jamones Casa Bautista sigue creciendo. Juan Carlos Bautista, gerente de la centenaria industria montanchega especializada en jamones, paletas y derivados del ibérico, ha anunciado la adquisición de las instalaciones de Jamones Monsalud, la antigua fábrica del cantante Miguel Bosé en Montánchez. El objetivo es continuar la expansión de esta empresa familiar líder en el sector del ibérico en nuestro país.  

En marcha cuanto antes

Hasta ayer la fábrica era propiedad del grupo empresarial Lamarck Clichy Holding, quien se había hecho con las instalaciones tras diversas vicisitudes. Las instalaciones se encuentran en la entrada de Montánchez. Se trata de 1.000 metros cuadrados de planta construidos en tres alturas. En ellas se encuentran en perfecto estado bodegas, secaderos, cámaras de frío, saladoras, sala de embutidos y oficinas que estuvieron funcionando hasta el definitivo cierre de las instalaciones hace tres años. La intención del gerente de Jamones Casa Bautista es poner en marcha cuanto antes esta industria para elaborar novedosos productos derivados del ibérico. Aparte de jamones Dehesa de Extremadura, paletas y embutidos ibéricos, su objetivo es elaborar patatera con miel, patatera con almendra, patatera con castaña o chorizo con frutos secos.

“La fábrica es muy grande. En ella pueden trabajar perfectamente diez personas, aunque yo voy a comenzar con tres puestos de trabajo. En este sentido, tendré que adquirir nueva maquinaria como embutidoras, amasadoras, grapadoras y maceradoras de carne. Quiero ponerla en funcionamiento cuanto antes, en menos de un año”, explica Juan Carlos Bautista.

La antigua fábrica Jamones Monsalud de Montánchez, no debe confundirse con Ibéricos MonSalud, industria con sede en Almendralejo.

Noticias relacionadas

Historia de una firma en crecimiento

Jamones Casa Bautista es una empresa familiar de Montánchez fundada en 1925 por Julio Bautista y dirigida hoy por su nieto, Juan Carlos Bautista, que representa ya a la tercera generación al frente del negocio. Con más de 30 años de trayectoria dentro de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, la firma se ha consolidado como referente en la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico. Su seña de identidad es la apuesta por la calidad desde el origen, con cerdos ibéricos de bellota criados en la dehesa montanchega entre encinas y alcornoques, y una elaboración tradicional que respeta los tiempos naturales de curación. Ese cuidado artesanal y la fidelidad a los métodos heredados han llevado a Casa Bautista a obtener varios reconocimientos en los Premios Espiga Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
  2. Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
  3. La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
  4. El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
  5. Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
  6. La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
  7. Agricultura tramita ya el pago de las ayudas a 93.200 agricultores de Andalucía y Extremadura por las borrascas
  8. Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta

La nueva rebaja del IRPF en Extremadura tendrá un impacto de 8 millones y se aplicará sin límite de renta

La nueva rebaja del IRPF en Extremadura tendrá un impacto de 8 millones y se aplicará sin límite de renta

Los presupuestos de Extremadura para 2026 activan la deducción de 100 euros por el gasto veterinario de las mascotas

Los presupuestos de Extremadura para 2026 activan la deducción de 100 euros por el gasto veterinario de las mascotas

Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez

Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez

Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

Extremadura afronta una jornada de calor y tormentas en zonas de montaña

Extremadura afronta una jornada de calor y tormentas en zonas de montaña

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo

Las cooperativas prevén 266.000 toneladas de fruta este año en Extremadura, con un 30% menos de cereza por las lluvias

Las cooperativas prevén 266.000 toneladas de fruta este año en Extremadura, con un 30% menos de cereza por las lluvias

Dependencia, supresion de las clases de árabe y primer duelo Cotrina-Guardiola marcarán el pleno de este jueves

Dependencia, supresion de las clases de árabe y primer duelo Cotrina-Guardiola marcarán el pleno de este jueves
Tracking Pixel Contents