Las citas de tarde para el médico de familia en Extremadura se podrán solicitar desde el móvil en junio

El Servicio Extremeño de Salud (SES) pondrá en marcha en el mes de junio un programa piloto para solicitar citas de tarde con el médico de familia desde el movil. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha avanzado en su primera comparecencia en la Asamblea que estas consultas, que ahora solo se pueden pedir en mostrador o por teléfono, comenzarán a aparecer también en la aplicación del sistema sanitario.

El plan arrancará en el centro de salud de San Fernando de Badajoz y en otro centro de Cáceres, dentro de una estrategia más amplia de modernización digital del SES. "A día de hoy, a pesar de tener consultas de tarde en centros de salud para alivio de la demora en atención primaria, esas citas no aparecen disponibles cuando ustedes solicitan una cita con su móvil en la app", ha explicado García Espada, que ha admitido que el actual sistema obliga a pedirlas por teléfono o de forma presencial.

García Espada promete incorporar "al menos" 1.500 sanitarios más en esta legislatura / ASAMBLEAEX.ES

La consejera ha defendido que esa "ineficiencia" debe corregirse porque la vía electrónica es ya una de las formas más habituales de relación entre los ciudadanos y el sistema sanitario. El piloto tendrá 12 jornadas durante el mes de junio, los lunes, martes y jueves, en horario de 15.30 a 19.30 horas, y estará atendido por nueve médicos. Cada jornada contará con una agenda específica con consultas presenciales, telefónicas y administrativas, abiertas a la población de la zona básica de salud a través de los canales habituales y también del centro de salud online.

Unas 400 citas más

La previsión de la Consejería es que este dispositivo permita sumar alrededor de 400 consultas adicionales durante el mes. La medida se enmarca en la evolución del actual Centro de Salud Online hacia Mi Salud Extremadura, una nueva plataforma con la que la Junta pretende ampliar los servicios digitales, mejorar la experiencia de usuario y evitar desplazamientos innecesarios.

La Consejería de Salud también extenderá progresivamente las citas por WhatsApp en atención primaria. Actualmente están disponibles en Jaraíz de la Vera y Talavera la Real, y el siguiente despliegue está previsto en junio en el área de salud de Llerena-Zafra.

García Espada ha presentado estos cambios como parte de un SES "moderno, eficiente y humanizado". Según ha señalado, el nuevo modelo busca dar más autonomía al paciente, reducir incidencias y sentar las bases de nuevos servicios digitales. "La transformación digital ha llegado al SES", ha afirmado la consejera, que ha defendido que el objetivo es lograr un seguimiento "más cercano y continuo" de los pacientes y facilitar la atención desde el domicilio.

Rebeca Porras

Tarjeta sanitaria virtual

Dentro de esa misma línea, Salud ultima la tarjeta sanitaria virtual, una versión digital de la tarjeta física que se integrará en Mi Salud Extremadura. Funcionará mediante autenticación con clave, certificado digital o DNI, y generará un código QR con la misma validez que la tarjeta convencional en centros sanitarios y farmacias.

La modernización también alcanzará a los equipos de emergencias. La Consejería prevé que este verano esté operativa la historia clínica electrónica en movilidad, una herramienta dirigida a los equipos de emergencias extrahospitalarias y a la atención primaria cuando trabaja fuera del centro sanitario.

Historia clínica en tiempo real

El objetivo es que los profesionales puedan acceder a la historia clínica del paciente en tiempo real, desde la calle, un domicilio o cualquier otro entorno no controlado, incluso en zonas con mala cobertura o sin red. García Espada ha subrayado que esta herramienta será especialmente útil en catástrofes o incidentes con múltiples víctimas, ya que permitirá registrar la atención prestada y transferir la información de forma automática al 112, al hospital de destino y a la propia historia clínica del SES.

La consejera ha destacado además que el sistema reducirá errores derivados de la comunicación verbal en el traslado de pacientes y mejorará la eficiencia del circuito asistencial. Para ello, la Junta prevé utilizar dispositivos preparados para situaciones extremas.