Las cooperativas prevén 266.000 toneladas de fruta este año en Extremadura, con un 30% menos de cereza por las lluvias

La campaña de cereza de este año, que había arrancado a finales de abril con unas buenas expectativas, se verá sensiblemente recortada por culpa de las intensas lluvias que cayeron hace unas semanas sobre las zonas productoras del norte de la provincia de Cáceres. De acuerdo con las estimaciones dadas a conocer este martes por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la cosecha final se situará en el entorno de las 27.800 toneladas. Esta cifra supone casi un 30% menos que la del año pasado, cuando se recogieron 39.560 toneladas y se consiguió volver a la normalidad, después de haber atravesado dos ejercicios marcados también por el impacto de las circunstancias climatológicas adversas: 2023, con 17.100 toneladas; y 2024, con 26.080 toneladas.

Previsión para la campaña de fruta de hueso en Extremadura. / El Periódico

Era una senda de estabilidad que el sector esperaba mantener este año, después de que las condiciones meteorológicas registradas durante el invierno y la primavera fuesen, en general, favorables para el cultivo del cerezo. El invierno aportó suficientes horas de frío y la primavera se había desarrollado hasta ese momento sin incidencias meteorológicas graves, lo que dio pie a una buena floración y a un correcto desarrollo del fruto en el campo.

Efectos de las lluvias en el cultivo de la cereza en el norte de Cáceres. / El Periódico

En total, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estima que la campaña 2026 de fruta de hueso alcanzará una producción total de 266.540 toneladas en la región, sumando ciruela, cereza, nectarina, melocotón, paraguayo y albaricoque. Esta cifra representa un descenso del 3,6% respecto a la pasada temporada para un sector que es uno de los activos fundamentales de la actividad agroindustrial y de las exportaciones autonómicas.

Más allá del efecto de las recientes lluvias en la cereza, este retroceso tiene su origen «principalmente» en «problemas de cuajado y episodios de heladas registrados durante esta primavera», precisó en un comunicado de prensa la entidad cooperativa. No obstante, el dato queda por encima de la media de las tres cosechas precedentes (252.629).

Ciruela y la nectarina

La ciruela y la nectarina repetirán un año más como las frutas de hueso con mayor peso en el campo extremeño, concentrando cada una de ellas el 30% del volumen total previsto de recogida. En concreto, las estimaciones apuntan a una producción de 81.400 toneladas de ciruela, algo por debajo (-2,9%) del balance de 2025. Mayor se pronostica el descenso, rozando el 10%, en la nectarina, hasta situarse en 79.900 toneladas.

En sentido contrario evolucionará el melocotón, con un alza que se estima en un 33,6%, y que con 56.800 toneladas puede completar la mejor campaña de, al menos, las últimas cuatro. Lo mismo que ocurre con el paraguayo, con 14.100 toneladas y un auge del 9,3% respecto a 2024. Menos de la mitad de producción se estima para el albaricoque, con 6.540 toneladas, después de bajar un 28,5% en términos anuales.

Las oscilaciones de producción vienen determinadas «por una campaña marcada por una primavera irregular, con incidencias meteorológicas que han afectado al cuajado de la fruta en distintas zonas productoras de la región», inciden las cooperativas extremeñas en la mencionada nota. A pesar de ello, «el sector afronta la campaña con buenas expectativas en cuanto a calidad y calibre de la fruta». En este sentido, se confía en que la evolución de las temperaturas y el escalonamiento natural de las distintas zonas productoras «favorezcan una comercialización fluida y dinámica a lo largo de toda la campaña».

Extremadura es una de las principales zonas productoras españolas de fruta de hueso. A nivel nacional, Cooperativas Agro-alimentarias de España prevé una cosecha de 1,51 millones de toneladas de melocotón, nectarina, paraguayo y pavía (sin incluir ciruela), un 6% más que en 2025, mientras que la producción de albaricoque se moverá en unas 110.120 toneladas, un 7% menos que en el ejercicio anterior.