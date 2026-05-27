Dependencia, supresion de las clases de árabe y primer duelo Cotrina-Guardiola marcarán el pleno de este jueves

La financiación de la Dependencia, la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí y el primer cara a cara parlamentario entre Álvaro Sánchez Cotrina y María Guardiola marcarán el pleno que la Asamblea de Extremadura celebrará este jueves, 28 de mayo, a partir de las 9.30 horas. La sesión llega después de una Junta de Portavoces en la que los grupos han fijado una agenda con vivienda, PAC, Almaraz, educación y financiación autonómica sobre la mesa.

La cita tendrá además lectura política por el estreno de Sánchez Cotrina en sus preguntas a la presidenta de la Junta desde su nuevo papel al frente del Grupo Parlamentario Socialista. El dirigente socialista preguntará a Guardiola por sus "prioridades" para la legislatura, mientras que Unidas por Extremadura interpelará a la jefa del Ejecutivo regional sobre las medidas para frenar la especulación con la vivienda.

La sesión comenzará con el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía por parte de una nueva diputada. Después llegarán las preguntas a la presidenta y, a continuación, las cuestiones dirigidas a los consejeros de la Junta.

En directo | La Asamblea de Extremadura designa este jueves a los dos senadores autonómicos tras las elecciones del 21D / El Periódico Extremadura

Vivienda, transporte y Almaraz

El PSOE planteará dos preguntas al Consejo de Gobierno. Una estará centrada en el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible y otra en la situación actual de los centros de transporte en la comunidad.

Unidas por Extremadura, por su parte, preguntará a un consejero por la intención de la Junta de impulsar un plan estratégico de reconversión para Campo Arañuelo ante el posible cierre de la central nuclear de Almaraz. La formación ha situado este asunto entre sus prioridades por el impacto económico y laboral que podría tener en la comarca si finalmente se produce el cierre de la planta.

El pleno incluirá también la designación de tres vocales de la Junta Electoral de Extremadura, antes de pasar al debate de las propuestas de impulso.

Árabe en las aulas

Uno de los debates principales llegará con la iniciativa del PSOE para instar a la Junta a mantener el programa de lengua árabe y cultura marroquí en la oferta educativa, tanto para el próximo curso escolar como para los siguientes. La retirada del programa ha entrado así en la agenda parlamentaria y previsiblemente volverá a enfrentar al Gobierno regional con los grupos de la oposición.

Unidas por Extremadura defenderá también una propuesta de impulso para que la Junta retire el borrador de modificación del decreto de ordenación y currículo de Secundaria. La formación llevará al pleno sus críticas a los cambios planteados en el ámbito educativo y pedirá al Ejecutivo que dé marcha atrás.

Dependencia y PAC

La sesión concluirá con dos propuestas de pronunciamiento. El PSOE defenderá una iniciativa para que la Asamblea inste al Gobierno central a rechazar la actual propuesta de la PAC planteada por la Comisión Europea, en un momento de incertidumbre para el campo extremeño.

El PP, por su parte, llevará al pleno una propuesta para reclamar al Gobierno central que asuma el 50% de la financiación del sistema extremeño de Dependencia, "en las mismas condiciones" que las aplicadas al País Vasco. La Dependencia volverá así al centro del debate político regional, después de las críticas de la Junta por el reparto de fondos estatales y por el peso que, según el Ejecutivo autonómico, soporta Extremadura en la financiación del sistema.

Debate extremeño por el caso Zapatero

La Junta de Portavoces también ha dejado este martes declaraciones sobre la investigación judicial abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sobre un posible adelanto electoral en España. El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha reclamado "decencia" a Álvaro Sánchez Cotrina para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales.

Sánchez Juliá ha sostenido que el PSOE extremeño no puede "ponerse de perfil" ante los "escándalos de corrupción" que, a su juicio, rodean al Ejecutivo central. "Solo hay dos opciones, o con la corrupción o contra la corrupción", ha afirmado el portavoz popular, que ha defendido que el Gobierno de España está "acorralado por la corrupción" y que Sánchez debería convocar elecciones.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha evitado especular sobre un posible adelanto electoral y ha defendido que el Gobierno central "tiene en estos momentos toda la legitimidad". Sobre la situación de Zapatero, ha señalado que los socialistas extremeños "contentos no" están con lo publicado en los últimos días, aunque ha pedido "todo el respeto a la justicia" y a la "presunción de inocencia".

"Como socialista puedo decirle que no me gusta lo que leo y que me desazona profundamente", ha señalado Gil Rosiña, que ha insistido en que la investigación debe seguir su curso. La dirigente socialista ha considerado además que los responsables territoriales del PSOE no deberían "especular" sobre una cuestión "tan importante" como un posible adelanto electoral.

Desde Vox, su portavoz en la Asamblea, Inés Checa, ha defendido que Pedro Sánchez "se tiene que marchar ya" del Gobierno central "por el bien de todos los españoles". Checa ha vinculado la situación de Zapatero con lo que ha definido como "la corrupción del PSOE" y ha asegurado que no se trata de "un caso aislado".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por la "total transparencia" para conocer "a ciencia cierta" qué ha ocurrido, aunque ha considerado que no debería haber un adelanto electoral en España porque la investigación está todavía en una "fase preliminar". "Hay que dejar a la justicia actuar", ha señalado De Miguel, que también ha rechazado que se utilice a Zapatero para "atizar" al Gobierno central.