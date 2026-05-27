Previsión meteorológica
Extremadura afronta una jornada de calor y tormentas en zonas de montaña
Para este miércoles se esperan 38 grados en Badajoz y a la posibilidad de chubascos fuertes con granizo en el norte montañoso
Extremadura vivirá este miércoles una jornada marcada por las temperaturas altas en algunas zonas de la región y por la posibilidad de chubascos y tormentas dispersas en áreas de montaña del norte, según la predicción meteorológica.
El cielo permanecerá en general poco nuboso, con presencia de nubes altas durante buena parte del día. No obstante, por la tarde se espera el desarrollo de nubosidad de evolución, que podría dejar precipitaciones dispersas acompañadas de tormenta en el norte montañoso de la comunidad.
Estas tormentas podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo, por lo que no se descartan fenómenos puntualmente intensos en esas zonas. Además, el viento será en general flojo del este o variable, aunque podría registrar intervalos moderados y rachas fuertes o muy fuertes en el norte coincidiendo con los episodios tormentosos.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes cambios o en ligero ascenso, con valores máximos elevados especialmente en la zona del Guadiana. En las capitales de provincia, Badajoz alcanzará los 38 grados, con una mínima de 18, mientras que Cáceres registrará una mínima de 22 grados y una máxima de 36.
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