Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Comisión de Salud y Atención a la Dependencia

Extremadura cubre por segundo año consecutivo las 320 plazas de formación sanitaria especializada

La Junta inicia ahora el proceso para fidelizar a los residentes que terminan y aspira a retener talento sanitario en la región

Un examen de Médico Interno Residente (MIR), en una imagen de archivo.

Un examen de Médico Interno Residente (MIR), en una imagen de archivo. / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La comunidad autónoma de Extremadura ha cubierto la totalidad de las plazas de formación sanitaria especializada ofertadas este año, según ha señalado la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que la región completa la oferta disponible para residentes.

"Un año más hemos cumplido el objetivo. Todas las plazas de formación sanitaria especializada han sido cubiertas en Extremadura. Así que bienvenidos residentes, bienvenidos a Extremadura", ha afirmado García Espada.

La consejera ha situado este resultado dentro de la estrategia de la Junta para reforzar la captación de profesionales sanitarios en una comunidad donde la disponibilidad de médicos, especialistas y personal sanitario sigue siendo uno de los principales retos del sistema público.

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Salud, Sara García Espada

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Salud, Sara García Espada / ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

Una oferta de 320 plazas

García Espada ha defendido que la oferta de este año ha sido "muy ambiciosa", con un total de 320 plazas. Según ha indicado, Extremadura ha "ido a más con respecto al año pasado" y ha incorporado también la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias.

"Todo cubierto por segundo año consecutivo. Así que estamos de enhorabuena y dándoles la bienvenida", ha destacado la consejera.

La cobertura de todas las plazas se produce tras el proceso de adjudicación de la formación sanitaria especializada, una vía clave para la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario. En el caso extremeño, la llegada de residentes no solo supone cubrir itinerarios formativos, sino también abrir una puerta a futuras incorporaciones en hospitales, centros de salud y servicios asistenciales de la región.

Fidelizar a quienes terminan

La consejera ha explicado que Extremadura inicia este miércoles el proceso de fidelización de los residentes que acaban su etapa formativa. El objetivo, ha señalado, es que estos profesionales permanezcan en la comunidad y que también puedan incorporarse sanitarios procedentes de otras autonomías.

La Junta considera esta fase especialmente relevante porque la formación de especialistas no garantiza por sí sola su permanencia en el territorio. Por eso, García Espada ha subrayado que la comunidad trabaja para que quienes han completado su residencia encuentren opciones laborales en Extremadura.

Estos son los 100 mejores médicos españoles

Estos son los 100 mejores médicos españoles

En este sentido, ha puesto en valor que la región está "creciendo en profesionales, en servicios, en presupuestos". También ha afirmado que, con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se está ofreciendo "lo mejor de la sanidad extremeña a todos".

Declaraciones en la Asamblea

García Espada ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura.

Noticias relacionadas y más

La consejera ha insistido en que la cobertura completa de las plazas representa una buena noticia para el sistema sanitario regional y ha vinculado este resultado a la capacidad de Extremadura para atraer residentes. "Estamos de enhorabuena", ha reiterado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
  2. Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
  3. La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
  4. El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
  5. Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
  6. La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
  7. Agricultura tramita ya el pago de las ayudas a 93.200 agricultores de Andalucía y Extremadura por las borrascas
  8. Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta

Extremadura cubre por segundo año consecutivo las 320 plazas de formación sanitaria especializada

Extremadura cubre por segundo año consecutivo las 320 plazas de formación sanitaria especializada

Guardiola considera "gravísimo" lo que ocurre en España y pide "devolver la palabra a los españoles"

Guardiola considera "gravísimo" lo que ocurre en España y pide "devolver la palabra a los españoles"

El Senado reclama al Gobierno la derogación inmediata del cierre de Almaraz

El Senado reclama al Gobierno la derogación inmediata del cierre de Almaraz

La nueva rebaja del IRPF en Extremadura tendrá un impacto de 8 millones y se aplicará sin límite de renta

La nueva rebaja del IRPF en Extremadura tendrá un impacto de 8 millones y se aplicará sin límite de renta

Los presupuestos de Extremadura para 2026 activan la deducción de 100 euros por el gasto veterinario de las mascotas

Los presupuestos de Extremadura para 2026 activan la deducción de 100 euros por el gasto veterinario de las mascotas

Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez

Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez

Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

Extremadura afronta una jornada de calor y tormentas en zonas de montaña

Extremadura afronta una jornada de calor y tormentas en zonas de montaña
Tracking Pixel Contents