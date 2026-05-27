Extremadura cubre por segundo año consecutivo las 320 plazas de formación sanitaria especializada

La comunidad autónoma de Extremadura ha cubierto la totalidad de las plazas de formación sanitaria especializada ofertadas este año, según ha señalado la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que la región completa la oferta disponible para residentes.

"Un año más hemos cumplido el objetivo. Todas las plazas de formación sanitaria especializada han sido cubiertas en Extremadura. Así que bienvenidos residentes, bienvenidos a Extremadura", ha afirmado García Espada.

La consejera ha situado este resultado dentro de la estrategia de la Junta para reforzar la captación de profesionales sanitarios en una comunidad donde la disponibilidad de médicos, especialistas y personal sanitario sigue siendo uno de los principales retos del sistema público.

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Salud, Sara García Espada / ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

Una oferta de 320 plazas

García Espada ha defendido que la oferta de este año ha sido "muy ambiciosa", con un total de 320 plazas. Según ha indicado, Extremadura ha "ido a más con respecto al año pasado" y ha incorporado también la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias.

"Todo cubierto por segundo año consecutivo. Así que estamos de enhorabuena y dándoles la bienvenida", ha destacado la consejera.

La cobertura de todas las plazas se produce tras el proceso de adjudicación de la formación sanitaria especializada, una vía clave para la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario. En el caso extremeño, la llegada de residentes no solo supone cubrir itinerarios formativos, sino también abrir una puerta a futuras incorporaciones en hospitales, centros de salud y servicios asistenciales de la región.

Fidelizar a quienes terminan

La consejera ha explicado que Extremadura inicia este miércoles el proceso de fidelización de los residentes que acaban su etapa formativa. El objetivo, ha señalado, es que estos profesionales permanezcan en la comunidad y que también puedan incorporarse sanitarios procedentes de otras autonomías.

La Junta considera esta fase especialmente relevante porque la formación de especialistas no garantiza por sí sola su permanencia en el territorio. Por eso, García Espada ha subrayado que la comunidad trabaja para que quienes han completado su residencia encuentren opciones laborales en Extremadura.

En este sentido, ha puesto en valor que la región está "creciendo en profesionales, en servicios, en presupuestos". También ha afirmado que, con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se está ofreciendo "lo mejor de la sanidad extremeña a todos".

Declaraciones en la Asamblea

García Espada ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura.

La consejera ha insistido en que la cobertura completa de las plazas representa una buena noticia para el sistema sanitario regional y ha vinculado este resultado a la capacidad de Extremadura para atraer residentes. "Estamos de enhorabuena", ha reiterado.