Financiación municipal
Extremadura destinará 409 millones a los ayuntamientos en 2026
La Junta mantiene el Fondo Regional de Cooperación Municipal en 45,8 millones y eleva a 145,9 millones la dotación de los programas de colaboración económica municipal
La Junta de Extremadura prevé movilizar en 2026 un total de 409 millones de euros para los ayuntamientos de la región. La cifra ha sido anunciada este miércoles por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, durante la reunión telemática del Consejo de Política Local de Extremadura.
El Ejecutivo autonómico presenta esta cantidad como una dotación histórica y la enmarca en su apuesta por el municipalismo, una cuestión especialmente sensible en una comunidad con una amplia red de pequeños municipios y con servicios públicos muy vinculados a la capacidad financiera de los ayuntamientos.
Según la información trasladada por la Junta, el Fondo Regional de Cooperación Municipal se mantiene en los mismos términos que en el ejercicio anterior, con una dotación global de 45,8 millones de euros. Este instrumento es una de las vías de financiación recurrente para las entidades locales extremeñas.
El peso de los programas municipales
Uno de los principales capítulos corresponde a los Programas de Colaboración Económica Municipal, conocidos como PCEM. La Junta sostiene que estos programas alcanzarán en 2026 su mayor volumen tanto en número como en financiación, con 14 líneas vigentes y una dotación total de 145,9 millones de euros para los ayuntamientos extremeños.
La comparación que realiza el Gobierno regional parte de 2023, cuando existían siete programas de colaboración. Según esos datos, la financiación prevista para 2026 supone más de 42 millones de euros adicionales respecto a aquel ejercicio, lo que representa un incremento superior al 40%. También crece frente a 2025, con 16,9 millones más y una subida interanual del 13,12%.
El Ejecutivo de María Guardiola subraya además que ha asumido con fondos propios las aportaciones que anteriormente realizaban las diputaciones provinciales al Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo. Esa decisión, según la Junta, supone un esfuerzo añadido de 48 millones de euros entre 2023 y 2026.
Dependencia, ayuda a domicilio y empleo
Entre los incrementos destacados por la Administración regional figura el programa de servicios residenciales para personas dependientes, que contará con 41,1 millones de euros. También se eleva el programa de servicio de ayuda a domicilio, que crece un 30% hasta alcanzar los 7 millones de euros.
La Junta destaca igualmente el refuerzo del programa de servicios de proximidad, que aumenta un 76% y llega a los 3,5 millones de euros, así como el de orientación y prospección laboral, que sube un 23% hasta los 6,6 millones.
A estas líneas se suma la creación de nuevos programas, entre ellos el destinado a la atención a familias, dotado con 3,7 millones de euros. El Gobierno regional vincula este paquete de financiación con el sostenimiento de servicios en el medio rural y urbano, dos ámbitos donde los ayuntamientos asumen buena parte de la respuesta más cercana a los vecinos.
El debate del municipalismo
La financiación local vuelve así al primer plano de la política autonómica en Extremadura. En una región con dispersión territorial, envejecimiento en muchas zonas rurales y municipios de pequeño tamaño, los fondos autonómicos condicionan servicios como la atención social, el empleo local, la ayuda a domicilio o los programas de proximidad.
Bautista ha defendido ante el Consejo de Política Local que estas inversiones reflejan el compromiso del Gobierno de María Guardiola con los municipios. La Junta sostiene que el municipalismo actúa como eje vertebrador del desarrollo económico, social y territorial de Extremadura, aunque el detalle definitivo de las partidas deberá concretarse en la tramitación presupuestaria correspondiente.
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