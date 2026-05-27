García Espada promete incorporar "al menos" 1.500 sanitarios más en esta legislatura

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha avanzado este miércoles el compromiso de incorporar "al menos" a 1.500 profesionales al Servicio Extremeño de Salud (SES) en esta legislatura, dentro de una hoja de ruta que la Junta vincula al refuerzo de la sanidad pública, la fidelización del talento y la mejora de las condiciones laborales.

Antes de comparecer a petición propia en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura, García Espada ha señalado que este proceso comenzará en los próximos días con la creación de 48 nuevas plazas médicas las que se sumarán a las fidelizaciones previstas.

La consejera ha enmarcado este anuncio en una legislatura en la que, según ha defendido, la sanidad y la dependencia volverán a estar entre las "prioridades" de la presidenta de la Junta, María Guardiola. Según ha explicado, los presupuestos autonómicos, darán a su departamento la "mayor dotación de la historia de Extremadura para sanidad y dependencia", una cifra que ha asegurado asumir con la responsabilidad de traducirla en "más servicios, más profesionales" y más recursos para los extremeños.

Más plantilla y más fidelización

La consejera ha asegurado que el SES cuenta actualmente con 1.167 profesionales más que al inicio de su mandato, en 2023. A esa cifra, ha añadido el compromiso de incorporar al menos otros 1.500 efectivos durante los próximos cuatro años.

En paralelo, ha destacado los resultados del plan de fidelización de residentes. Según ha comparado, en 2022 se consiguieron fidelizar 85 especialistas, mientras que en los dos años de gobierno de María Guardiola esa cifra ha ascendido a 345 profesionales.

Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

García Espada ha avanzado además que en las próximas semanas se conocerá el resultado del actual plan de fidelización, que ya ha iniciado el llamamiento de profesionales y que incorpora como novedad varias especialidades de enfermería. Entre ellas ha citado Salud Mental, Pediátrica, Geriátrica, Obstétrico-Ginecológica y Familiar y Comunitaria.

La consejera ha defendido que este paso supone abrir camino a un modelo sanitario "más especializado y adaptado a las necesidades reales", al tiempo que ha situado a las enfermeras especialistas como parte esencial del refuerzo del sistema.

El PSOE denuncia "autocomplacencia"

Desde el PSOE, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha acusado al Gobierno de María Guardiola de estar desmantelando la sanidad pública mientras "abre la puerta" al negocio privado.

Diputadas del PSOE en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia. / ASAMBLEAEX.ES

Durante su intervención en la comisión, la diputada socialista ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue instalado en la "autocomplacencia" y en la "negación de la realidad del sistema sanitario", pese a llevar ya más de dos años de gestión. También ha reprochado a García Espada que actúe "como si acabara de llegar al cargo" cuando ya ha tomado decisiones que afectan directamente al deterioro del sistema.

Así, ha recordado por ejemplo que el compromiso legal de atención primaria en 48 horas "no se cumple en numerosos municipios de Extremadura" y que hay pacientes que pueden llegar a esperar entre 12 y 14 días para ser atendidos por su médico de familia. "Esto no es una excepción, es una situación estructural que el Gobierno ha normalizado", ha señalado. A ello ha sumado la situación "límite" de las urgencias hospitalarias, al agotamiento de los profesionales sanitarios y a la falta de interlocución efectiva con equipos directivos del SES.