Guardiola considera "gravísimo" lo que ocurre en España y pide "devolver la palabra a los españoles"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, considera que lo que está sucediendo en España es "gravísimo" y ha defendido la necesidad de "devolver la palabra a los españoles" ante las últimas investigaciones por presunta corrupción.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Guardiola ha señalado que el país necesita "una segunda transición" y "limpiar las instituciones", al tiempo que ha reclamado "recuperar la confianza de la ciudadanía" en un sistema corrompido por el sanchismo.

La jefa del Ejecutivo extremeño se ha mostrado convencida de que el PP es "el único partido capaz de liderar un tiempo nuevo" y ha situado su mensaje en el contexto de la crisis abierta por las nuevas diligencias judiciales que afectan al entorno del PSOE.

La UCO en Ferraz

El pronunciamiento de Guardiola llega después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para reclamar documentación en el marco de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Según las primeras informaciones, el magistrado ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y a otras personas en una causa relacionada con una presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Entre los delitos investigados figuran, entre otros, organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

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La actuación en Ferraz se produjo mediante requerimientos de información y no como un registro ordinario, según recogen las informaciones sobre las diligencias practicadas. El caso se suma a otros frentes judiciales vinculados al denominado caso Leire Díez y al caso SEPI, que han elevado la presión política sobre el PSOE y el Gobierno central.