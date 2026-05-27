Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El nuevo secretario general del PSOE se estrenará en sus preguntas a María Guardiola en una sesión con vivienda, PAC, Almaraz y Campo Arañuelo también sobre la mesa

Problemas de cuajado y episodios de heladas registrados durante esta primavera mermarán también la producción de ciruela y nectarina. Por contra, el melocotón experimentará un notable incremento

Los afectados inician una campaña de recogida de firmas para reclamar que no desaparezcan los tratamientos de habilitación funcional del centro

La Audiencia dirime desde este jueves si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno hace 9 años y más tarde a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa. Junto a los dos están encausados el expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos y trabajadores

El accidentado viaje de Plasencia a Madrid para ver a El Último de la Fila, por culpa del tren

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Dos amigas que han viajado a la capital para ver el regreso del mítico grupo han sufrido retrasos de en torno a dos horas tanto en el viaje de ida como en el de vuelta