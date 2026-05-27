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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Dependencia, supresion de las clases de árabe y primer duelo Cotrina-Guardiola marcarán el pleno de este jueves
El nuevo secretario general del PSOE se estrenará en sus preguntas a María Guardiola en una sesión con vivienda, PAC, Almaraz y Campo Arañuelo también sobre la mesa
Las cooperativas prevén 266.000 toneladas de fruta este año en Extremadura, con un 30% menos de cereza por las lluvias
Problemas de cuajado y episodios de heladas registrados durante esta primavera mermarán también la producción de ciruela y nectarina. Por contra, el melocotón experimentará un notable incremento
Mil firmas para evitar el cierre: familias cacereñas luchan por mantener los tratamientos especializados del Cadex
Los afectados inician una campaña de recogida de firmas para reclamar que no desaparezcan los tratamientos de habilitación funcional del centro
Caso David Sánchez: ¿trama o cacería?
La Audiencia dirime desde este jueves si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno hace 9 años y más tarde a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa. Junto a los dos están encausados el expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos y trabajadores
El accidentado viaje de Plasencia a Madrid para ver a El Último de la Fila, por culpa del tren
Dos amigas que han viajado a la capital para ver el regreso del mítico grupo han sufrido retrasos de en torno a dos horas tanto en el viaje de ida como en el de vuelta
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- El AVE extremeño se desbloquea con un ramal provisional mientras se resuelve el paso por Toledo
- Guía para entender el AVE Madrid-Lisboa: qué falta y cómo está cada tramo
- La FP del próximo curso en Extremadura tendrá corte de jamón, vehículos eléctricos y 828 opciones para elegir en junio
- Agricultura tramita ya el pago de las ayudas a 93.200 agricultores de Andalucía y Extremadura por las borrascas
- Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta