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Reconocimiento

Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

La banda recibió este galardón por su álbum 'Revolá', publicado en 2025, consolidándose como una de las propuestas emergentes más destacadas del panorama musical nacional

Sanguijuelas del Guadiana durante la gala de entrega de los Premios de Academia de la Música.

Sanguijuelas del Guadiana durante la gala de entrega de los Premios de Academia de la Música. / Europa Press / Ángel Díaz Briñas

Carolina León Carvajal

Badajoz

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana se ha coronado con el premio a Mejor Nuevo Artista en los III Premios de la Academia de la Música de España, celebrados este martes en Madrid.

La banda recibió este galardón por su álbum 'Revolá', publicado en 2025, consolidándose como una de las propuestas emergentes más destacadas del panorama musical nacional.

Los tres componentes del grupo recogieron el premio durante una gala que reunió en Ifema a algunos de los principales nombres de la música española. El reconocimiento supone un importante impulso para la formación extremeña, que ha logrado situarse entre los proyectos revelación del año dentro de la industria musical.

La ceremonia estuvo presentada por la cantante y actriz Leonor Watling y tuvo como protagonista a Rosalía, que obtuvo ocho galardones por su último trabajo, Lux, entre ellos los de Artista del Año, Álbum del Año, Mejor Canción por ‘La Perla’, Mejor Álbum Pop y Mejor Compositora.

Otros artistas

También destacaron otros artistas como Leiva, que consiguió cuatro premios, entre ellos Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Gira; Guitarricadelafuente, con dos reconocimientos en música alternativa; Amaral, premiado por el Mejor Álbum de Pop/Rock; Luz Casal, ganadora al Mejor Álbum de Pop Tradicional; y Fito y Fitipaldis, que se alzaron con el premio al Mejor Álbum de Rock.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del primer Premio de Honor de la Academia a Joan Manuel Serrat, en reconocimiento a su trayectoria y a su papel esencial en la historia cultural española. El artista definió el galardón como “un premio a la supervivencia” y recordó sus seis décadas de oficio vinculado a la música.

Noticias relacionadas y más

La gala incluyó además actuaciones musicales y homenajes a figuras del rock español como Robe Iniesta y Jorge Martínez, de Ilegales. Entre los artistas que participaron en la ceremonia estuvieron Amaral, Pedro Guerra, Tanxugueiras, Figa Flawas y Luz Casal, encargada de cerrar la noche.

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