El Senado reclama al Gobierno la derogación inmediata del cierre de Almaraz

El Pleno del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se exige al Gobierno la derogación inmediata del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz y la tramitación urgente de la solicitud de extensión de su licencia de operación.

Bajo el lema “Almaraz se queda y Extremadura no se apaga”, los senadores populares Mónica Grados y José Antonio Monago defendieron la continuidad de la planta, al considerar que su cierre tendría graves consecuencias económicas, sociales y energéticas para Extremadura y para el conjunto de España.

Durante su intervención, Grados acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener una decisión que, según afirmó, perjudica gravemente a los extremeños. La senadora por Cáceres pidió al PSOE que escuche incluso a los propios alcaldes socialistas, partidarios de una prórroga para la central, y advirtió que “no condenen a Extremadura a un colapso socioeconómico”.

La representante popular subrayó que la central genera cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y representa alrededor del 5% del PIB extremeño. También recordó que Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y actúa como polo de atracción para nuevas inversiones industriales en la región.

Calendario energético basado en "dogma" y no en criterios técnicos

Por su parte, José Antonio Monago criticó que el Gobierno mantenga, a su juicio, un calendario energético basado en el “dogma” y no en criterios técnicos. El expresidente extremeño alertó de que el cierre afectaría a las familias del Campo Arañuelo, encarecería la factura eléctrica de los consumidores, reduciría la competitividad industrial y comprometería la seguridad de suministro en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Portugal.

Monago también reprochó al Ejecutivo que mantenga en 2026 una planificación acordada en 2019 cuando, según dijo, el contexto energético internacional era distinto. Además, censuró que España siga adelante con un plan de cierre mientras otros países europeos revisan sus estrategias nucleares.

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La moción aprobada por el Senado insta asimismo al Gobierno a alinear la política energética española con el marco regulatorio de la Unión Europea, que reconoce la energía nuclear como actividad sostenible dentro de la Taxonomía Verde.