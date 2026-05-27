Unidas por Extremadura denuncia los ocho despidos de Nestlé en la planta de Miajadas
Los trabajadores trasladan a la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto su incomprensión por el ERE de Nestlé, que afecta a 301 empleados en España, a pesar de los beneficios de la empresa
La diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto se ha reunido este miércoles con el Comité de Empresa de Nestlé en Miajadas para mostrar el apoyo de la confluencia a la protesta de los trabajadores ante el despido de ocho trabajadores de la planta y los 301 empleados en toda España incluidos en el ERE planteado por la multinacional a nivel mundial.
Una decisión que ha rechazado la diputada de la confluencia: "ni la entendemos ni es nuestra política laboral", ha señalado Soto, en la misma línea que los empleados, que le han trasladado que no comprenden este ERE cuando la empresa tiene beneficios a nivel mundial y recibe ayudas de diferentes instituciones.
Ante esto, Alba Soto ha señalado que no son "entendibles" los despidos, más aún porque "conllevarán que ese trabajo que siga habiendo porque la planta no ha sido mejorada, ni con IA, ni con ninguna automatización lo tendrán que asumir los trabajadores que se quedan", ha dicho Soto, que ha denunciado que esto supondrá "un incremento de su trabajo y de las funciones a desarrollar".
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