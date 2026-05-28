Caja Rural de Extremadura y la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Pantano de Rosarito han formalizado la firma protocolaria del préstamo destinado a financiar la redacción del proyecto de modernización de su zona regable.

Con esta operación, Caja Rural de Extremadura vuelve a poner de manifiesto su firme compromiso con el sector primario extremeño, apoyando iniciativas estratégicas que contribuyen a garantizar la viabilidad, competitividad y sostenibilidad de la agricultura en el medio rural.

La modernización de los regadíos representa un paso decisivo hacia una gestión más eficiente del agua, el ahorro energético y la implantación de sistemas de riego más modernos y adaptados a los retos actuales del campo. Además, supone una inversión directa en el futuro de los agricultores, favoreciendo el relevo generacional, el mantenimiento de la actividad económica y la fijación de población en los pueblos.

Caja Rural de Extremadura reafirma su apoyo al sector primario con la modernización de los regadíos de Rosarito / EL PERIÓDICO

Compromiso con el campo

Desde la Comunidad de Regantes han agradecido el respaldo de Caja Rural de Extremadura, destacando “su compromiso con el campo y con quienes lo trabajan cada día”, así como el papel fundamental que desempeña el sector financiero en el impulso de proyectos que generan eficiencia, sostenibilidad y desarrollo para el territorio.

El acto ha contado también con la presencia de FERTAJO, cuya asistencia simboliza el apoyo de la Federación a las Comunidades de Regantes y a los procesos de modernización impulsados en la cuenca del Tajo. Desde la organización se viene defendiendo la necesidad de avanzar hacia un modelo de regadío más eficiente, con menor consumo energético y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, capaz de responder a los desafíos técnicos, económicos y medioambientales del presente y del futuro.

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Caja Rural de Extremadura mantiene una estrecha vinculación con el mundo rural y el sector agroalimentario, sectores esenciales para la economía regional. A través de este tipo de iniciativas, la entidad continúa respaldando proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible, la innovación y el fortalecimiento del tejido productivo extremeño.