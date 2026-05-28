Extremadura, ¿tierra de conquistadores o de yunteros? La nueva optativa de ESO enciende el pleno de la Asamblea

"Vaya a Colombia o a México y en cualquier plaza se pone a decirles: ustedes son producto del mestizaje. A ver qué tal sale". Isabel Díaz Ayuso ya lo ha comprobado: su defensa en México de los "cinco siglos de mestizaje" entre España y América, en un acto vinculado a la evangelización y a la figura de Hernán Cortés desató una polémica de alcance diplomático. Ahora, el debate prende en la Asamblea de Extremadura con Extremestiza, la nueva optativa de ESO con la que la Junta quiere enseñar la relación histórica entre la región y América "con orgullo y sin complejos".

La advertencia ha sido de la diputada de Unidas Nerera Fernández Cordero, en el debate de una iniciativa para pedir la retirada inmediata del currículo de esta materia que Extremadura estrenará el próximo curso. La formación pedía además la apertura de una "negociación real" en la Mesa Sectorial de Educación para dar prioridad a otras medidas que a su juicio son más importantes para el día a día de los centros: bajada de ratios, atención a la diversidad y homologación salarial.

Mayoría de PP y Vox

La iniciativa no ha salido adelante: PP y Vox han impuesto su mayoría y han rechazado retirar el borrador, de modo que Extremestiza seguirá su camino a las aulas. Pero el choque ha derivado en algo más que una discusión sobre una asignatura optativa: ¿Extremadura quiere explicarse a sus alumnos como tierra de conquistadores o de emigrantes y braceros? La derecha ha defendido Extremestiza como una forma de recuperar el orgullo por la huella extremeña en América. La izquierda habla de una operación ideológica para llevar a la escuela una lectura amable de la conquista, el mestizaje y la Hispanidad.

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero, en la tribuna de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Fernández Cordero ha cargado contra una materia que según ha defendido, se ha diseñado "a espaldas" de quienes conocen la educación y la historia. Ha reprochado a la Junta que no haya contado con docentes de Geografía e Historia, sindicatos, trabajadores educativos ni familias antes de impulsar una asignatura sobre una cuestión "tan compleja" como la relación entre Extremadura y América.

La diputada ha puesto el foco en uno de los conceptos más delicados del borrador: el "mestizaje biológico". Lo ha definido como "una patada a la antropología y a la historia" y ha acusado al Gobierno regional de presentar una visión "acrítica, edulcorada y falsa" de un proceso que no puede separarse de la conquista militar, la violencia, las epidemias, la explotación económica, la jerarquización racial y la resistencia de los pueblos originarios. "El mestizaje no fue un enamoramiento entre culturas", ha dicho.

Retroceder 500 años

Frente a ese relato, ha reivindicado otra memoria regional: la de la gente que trabajó en el campo, la de quienes tuvieron que emigrar, la de los jornaleros y la de una tierra que, según ha destacado, no necesita retroceder 500 años para encontrar su identidad. "La identidad extremeña es la de los jornaleros, la de los trabajadores, la de la gente que ha tenido que emigrar", ha sostenido. Cordero ha reivindicado el 25 de marzo como referencia histórica de esa identidad social y ha reprochado a la derecha que ignore otros elementos propios de la región, como las lenguas vernáculas, mientras intenta levantar una nueva identidad alrededor de la Hispanidad.

El PSOE ha compartido el fondo de esa crítica, aunque ha puesto el acento en las prioridades educativas. La diputada socialista Silvia González Chaves ha ironizado con que Extremestiza sea la gran apuesta de la Junta para el próximo curso en una comunidad que arrastra problemas de abandono escolar, atención a la diversidad, transporte escolar y malestar docente. A su juicio, el Ejecutivo ha creado un problema donde no lo había y ha situado en el centro una materia con "matiz ideológico" mientras deja pendientes las demandas más urgentes del profesorado.

Fotogalería | Imágenes de la sesión del Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 28 de mayo / Javier Cintas

Vox abraza la Hispanidad

Vox ha defendido la optativa sin complejos y ha convertido el debate en una reivindicación abierta de la Hispanidad. Su portavoz de Educación, Álvaro Sánchez-Ocaña ha acusado a la izquierda de tener miedo a que los jóvenes conozcan "la importancia del mayor logro de España como nación" y el papel que Extremadura tuvo en ese proceso.

Para Vox, Extremestiza debe servir para combatir la "leyenda negra" y enseñar una historia de América "veraz y acorde a los hechos". Sánchez Ocaña ha definido la Hispanidad como "un acto de soberanía intelectual y política". "España no tiene nada por lo que pedir perdón", ha reiterado.

El diputado del PP Agustín Delgado, en la tribuna de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Mirar la historia "sin complejos"

El PP ha encuadrado la defensa de la asignatura en un tono más institucional. El diputado Agustín Delgado ha rechazado que Extremestiza sea una imposición ideológica y ha asegurado que la materia "no nace para hacer política", sino para que los alumnos conozcan una parte de la historia regional que cruzó el océano y dejó una huella en América.

Delgado ha defendido que el mestizaje es "un hecho histórico cultural objetivo" y que la asignatura busca que los estudiantes piensen por sí mismos, entiendan los conflictos y conozcan también las contradicciones del pasado. Según ha señalado, la materia ha sido diseñada por profesores en activo y catedráticos de la Universidad de Extremadura, y todavía debe pasar por la mesa sectorial y por el Consejo Escolar de Extremadura. "Extremadura no se entiende sin América ni América sin esa huella imborrable de Extremadura", ha concluido.