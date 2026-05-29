Extremadura activa el mayor dispositivo contra incendios, con 1.200 efectivos y cuatro aviones anfibios

Extremadura entra este lunes, 1 de junio, en la época de peligro alto de incendios forestales con el mayor dispositivo del Plan Infoex de su historia. El operativo movilizará durante los próximos meses a más de 1.200 profesionales, entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural, y contará con 13 medios aéreos propios, entre ellos cuatro aviones anfibios, una cifra inédita hasta ahora en la comunidad.

El despliegue se ha presentado este viernes en Mérida durante el comité de dirección del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, presidido por Abel Bautista, vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. La campaña arranca con más medios, más plantilla estable y una estructura reforzada tras un verano especialmente duro para el monte extremeño, marcado por el incendio de Jarilla, que dejó más de 17.300 hectáreas calcinadas en el norte de Cáceres.

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La Junta ha defendido que el dispositivo supone un salto de escala en la respuesta ante los grandes incendios forestales, pero también en la prevención. El objetivo es llegar a los meses de mayor riesgo con más capacidad de ataque inicial, más vigilancia, más coordinación y más medios disponibles durante todo el año, no solo en el periodo de extinción.

Cuatro aviones anfibios

La principal novedad está en el aire. El Plan Infoex contará este verano con cuatro aviones anfibios, algo inédito en Extremadura. Hace solo tres años la comunidad disponía únicamente de dos aparatos de este tipo. En el verano de 2024, la Junta contrató una tercera aeronave, con capacidad para descargar hasta 2.500 litros de agua, y este año ha incorporado una más, la cuarta.

Ese refuerzo aéreo permitirá aumentar la capacidad de respuesta en los primeros momentos de un incendio y mejorar la intervención en zonas de difícil acceso, donde los medios terrestres necesitan más tiempo para llegar. La ampliación de los anfibios se suma a una estrategia más amplia para adaptar el operativo a fuegos cada vez más rápidos, extensos y complejos.

A esos cuatro aviones se añaden ocho helicópteros ligeros de extinción y transporte de bomberos forestales, capaces de almacenar 1.000 litros de líquido, y un noveno helicóptero destinado a tareas de vigilancia y coordinación.

Este último tendrá su base en Malpartida de Cáceres. El resto de helicópteros estarán distribuidos por Serradilla, Guadalupe, Hoyos, Valencia de Alcántara, Jarandilla de la Vera, Herrera del Duque, Manchita y Calera de León, una red de bases pensada para acortar tiempos de respuesta en distintos puntos de la región.

219 vehículos de extinción

El despliegue para la época de peligro alto incluye también 219 vehículos de extinción, de los que 41 se han incorporado a la flota en el último año. Según la Junta, este refuerzo hace que Extremadura sea una de las comunidades con mayor parque de maquinaria pesada específica para luchar contra los incendios forestales.

La renovación de vehículos se suma al refuerzo aéreo y humano del dispositivo. El Infoex no solo tendrá más medios para actuar en plena emergencia, sino también una estructura más amplia para sostener tareas preventivas y de apoyo durante el resto del año. La Junta ha vinculado esta mejora a la necesidad de prepararse ante un escenario en el que los episodios extremos son cada vez más exigentes para los servicios de emergencia.

Jorge Valiente

Personal para prevenir y sofocar

Uno de los cambios más relevantes de esta campaña está en la plantilla. Desde el pasado mes de enero, el Plan Infoex cuenta por primera vez con el mismo personal para prevención que para extinción. Hasta ahora, buena parte del dispositivo se concentraba en los meses de mayor riesgo, pero la Junta ha querido reforzar el trabajo durante todo el año.

Este cambio ha sido posible gracias a la creación de 138 plazas de bomberos forestales para todo el año, en lugar de los contratos de seis meses, de junio a noviembre, que se venían realizando desde 2016. Con ello, el Ejecutivo regional busca garantizar continuidad en las labores de prevención, vigilancia, mantenimiento y reducción de combustible forestal antes de que llegue el verano.

La medida responde a una idea que ha ganado peso tras los grandes incendios de los últimos años: apagar es imprescindible, pero llegar antes también lo es. La prevención, la ordenación del territorio y el trabajo continuado en el monte se han convertido en una pieza clave para reducir el riesgo de incendios de alta intensidad.

Seis coordinadores y nuevas bolsas

El refuerzo del personal se completa con la incorporación, el pasado 25 de mayo, de seis nuevos coordinadores de zona. Su función permitirá mejorar la organización del operativo sobre el terreno y reforzar la estructura de mando en una campaña en la que la rapidez de respuesta y la coordinación entre medios resultan decisivas.

Además, la reciente celebración de oposiciones con 195 plazas de bomberos forestales y 29 plazas de agentes del Medio Natural permitirá disponer de una bolsa de empleo para cubrir las bajas que puedan producirse durante los próximos meses.

La Junta también ha anunciado en las últimas semanas nuevas plazas y unidades vinculadas al Plan Infoex, con refuerzos previstos en zonas como Zafra, Trujillo y Coria, además de puestos destinados a tareas logísticas, administrativas y de vigilancia. El objetivo es que el operativo gane capacidad no solo en los incendios activos, sino también en toda la estructura que permite sostener la campaña.

Más seguridad para los equipos

La mejora del Infoex también afecta a las condiciones de trabajo y seguridad de los profesionales. La Junta ha anunciado un servicio de prevención de riesgos laborales especializado en incendios forestales y agentes del Medio Natural, además de la entrega de 57 desfibriladores automáticos para vehículos pesados del operativo.

Estos equipos se han acompañado de formación específica para la plantilla, con la intención de que estén plenamente operativos durante la campaña. El Ejecutivo regional ha insistido en que los bomberos forestales y los agentes del Medio Natural trabajan durante todo el año, tanto en labores de prevención como en emergencias vinculadas a incendios, lluvias torrenciales, borrascas o inundaciones.

Uso del fuego prohibido

Ante el inicio de la época de peligro alto de incendios forestales, la Junta de Extremadura ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones durante los próximos meses. El uso del fuego en el campo queda prohibido, salvo en los casos permitidos de quema de rastrojos por motivos fitosanitarios y de restos vegetales en regadíos.

El Ejecutivo regional ha recordado también que la maquinaria debe utilizarse con las precauciones recogidas en la orden de declaración de la época de peligro alto. La advertencia afecta especialmente a trabajos agrícolas y forestales que puedan generar chispas o calor en jornadas de altas temperaturas, viento o baja humedad.