Extremadura busca inversión china en Badajoz: "Tenemos reuniones con empresas muy interesadas"

El Fuerte de San Cristóbal de Badajoz se ha convertido hoy en el epicentro de la vanguardia automotriz y sostenible con la celebración del III Foro del Vehículo Eléctrico, un evento estratégico organizado por la Junta de Extremadura. Tras el éxito de las ediciones anteriores en Mérida y Cáceres, la cita consolida a la región como un punto de encuentro de conexión industrial indispensable entre Asia y Europa, enfocado plenamente en la atracción de inversiones relacionadas con la transición ecológica y la automoción sostenible.

El emblemático monumento ha reunido a destacadas autoridades políticas, 32 representantes de empresas chinas claves relacionadas con el tejido empresarial del sector de la energía renovable y la automoción sostenible y 102 asistentes que han desbordado la previsión de la Junta de Extremadura. Esto ha servido para estructurar un espacio de diálogo y compromisos firmes para acelerar la implantación de industrias en la comunidad autónoma.

La inauguración ha corrido a cargo del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. Santamaría ha puesto en valor el "talento y la capacidad de Extremadura para liderar la transición energética" mediante una estrecha colaboración público-privada. También ha asegurado que la Junta se ha visto desbordada en cuanto a la asistencia, ya que esperaban 80 asistentes -al final han sido 102-y recalcaba la importancia de las empresas que participan en el foro: "algunas de las 32 empresas son muy importantes, prefiero no decir los nombres por confidencialidad, puesto que es muy valorada por ellos".

Además, ha señalado que a lo largo de la tarde se producirán "siete reuniones vis a vis" con empresas venidas de China que tienen un gran interés en conocer de primera mano lo que Extremadura le puede ofrecer: "Producimos 6 veces la energía que consumimos, tenemos el 25% de agua embalsada de España, el 10% más de ayudas europeas que cualquier otra región y más de 3.100 horas de sol al año". Con esto, el consejero ha subrayado que eventos de este calado permiten visibilizar inversiones reales ya implantadas o en desarrollo en suelo extremeño, sirviendo como ejemplo el macroproyecto de Hunan Yuneng en Mérida, enfocado en la fabricación de materiales para baterías eléctricas.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, ha otorgado especial protagonismo al lugar elegido para la celebración del foro, el Fuerte de San Cristóbal, cedido por el ayuntamiento. En su intervención, Gragera ha destacado el potencial logístico e industrial de Extremadura y ha remarcado la necesidad de avanzar en grandes retos infraestructurales. Además, ve este foro como una oportunidad de "estrechar lazos y generar un clima de confianza tan necesario para la inversión" de los participantes y que se vea reflejado en proyectos firmes que traigan a la tierra "progreso y enriquecimiento".

Conexión con Asia

Algunos de los invitados a este tercer foro han tomado unos minutos para hablar de su labor y explicar qué hacen en Extremadura. Entre ellos se encontraba Jin Tu, de la firma especializada en hidrógeno verde Sa and Gesha, y ha explicado que su compañía ha analizado durante dos años la inversión en Extremadura por su potencial y disponibilidad de recursos hídricos.

Por otra parte, Libo Zhai, destacado intermediario de inversiones internacionales de CCPIT, ha remarcado la posibilidad de desarrollar un centro de datos y proyectos relacionados con la inteligencia artificial en la región.

El Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica e Hidrógeno Verde se enmarca en una apuesta clave de Extremadura en su afán, tanto de expansión internacional, como de atracción de inversión extranjera. Sumado a la delegación permanente de Extremadura en China que cuenta con una oficina comercial en Shanghái y otra en Pekín. Los posibles acuerdos que salgan de las reuniones vis a vis marcarán el futuro de Extremadura y trazarán la hoja de ruta en materia de renovables. Como dice Santamaría, espera que estos proyectos se vayan materializando lo más rápido posible para poder generar "riqueza y empleo" en la región.