Extremadura lanza una web para recoger propuestas que mejoren la vida de las personas mayores

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) ha abierto una nueva fase de participación ciudadana para elaborar la Estrategia Extremeña de Envejecimiento y Longevidad. El organismo ha puesto en marcha la plataforma www.longevidadextremadura.es, una herramienta digital con la que pretende recoger propuestas, completar el diagnóstico inicial y facilitar la consulta de los contenidos trabajados en los encuentros presenciales celebrados en la región.

La web estará disponible hasta el 10 de junio y permitirá a cualquier persona interesada realizar aportaciones, plantear nuevas medidas o matizar las propuestas ya recogidas. El objetivo es ampliar la participación social en el diseño de un nuevo modelo de políticas de envejecimiento en Extremadura, basado en las necesidades reales de las personas mayores y en la diversidad del territorio.

El proceso para elaborar la estrategia comenzó en el primer trimestre de 2026 con una primera fase de entrevistas a personas expertas. Después, el SEPAD organizó ocho talleres presenciales en distintos puntos de la comunidad, en los que participaron personas mayores, asociaciones, profesionales del ámbito social y sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y responsables políticos locales, entre otros perfiles.

En total, 619 personas tomaron parte en esta fase presencial. Según el SEPAD, estos encuentros permitieron abrir espacios de diálogo en los que se compartieron experiencias, se identificaron retos y se debatieron propuestas para enriquecer el futuro documento estratégico.

Los contenidos trabajados en esos talleres se agrupan en cuatro ejes estratégicos, que ahora pueden consultarse a través de la plataforma digital. Entre el 28 de mayo y el 3 de junio, la ciudadanía podrá revisar una síntesis de esas aportaciones y comprobar si reflejan adecuadamente lo planteado en los encuentros. La herramienta permitirá además incorporar nuevas ideas o completar las existentes para enriquecer el diagnóstico inicial.

Canal de WhatsApp

La participación digital se reforzará entre el 8 y el 14 de junio con un canal a través de WhatsApp, mediante el que la ciudadanía podrá priorizar medidas. Esta opción está especialmente pensada para personas que disponen de menos tiempo o que no están familiarizadas con entornos digitales más complejos. El acceso estará disponible también mediante un enlace en la propia plataforma de la estrategia.

Con esta iniciativa, el SEPAD busca ampliar la base participativa, garantizar una mayor representatividad social y facilitar el acceso desde cualquier punto de Extremadura, adaptándose a distintas capacidades y competencias digitales. El organismo defiende que este proceso supone un paso clave para consolidar una estrategia compartida y basada en la participación real de la ciudadanía. La finalidad es avanzar hacia un modelo de envejecimiento activo, saludable e inclusivo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la región.