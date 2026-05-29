La Junta anuncia 950 millones para vivienda y aprieta a Madrid por el tren y los grandes ejes por carretera

La vivienda, el tren y las grandes conexiones por carretera han centrado este viernes la comparecencia del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, en la Asamblea de Extremadura. El responsable autonómico ha presentado las líneas generales de su departamento para los próximos cuatro años con un presupuesto de 307,7 millones de euros en 2026, un 8,1% más que en 2025, y con la vivienda como una de las grandes apuestas de la legislatura.

El principal instrumento será el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026-2030, dotado con unos 950 millones de euros, de los que 110 millones corresponderán al próximo ejercicio. La Junta quiere orientar ese plan al acceso asequible a la vivienda, al medio rural, a los jóvenes, a las familias y a los colectivos con más dificultades.

Ramírez ha defendido que "cuando hablamos de vivienda no solamente estamos hablando de ladrillos, de hipotecas o de alquileres; hablamos de oportunidad, de dignidad y también de arraigo". El consejero ha advertido de que Extremadura no puede permitirse que sus jóvenes se marchen por no encontrar una vivienda asequible ni que los pueblos pierdan población por falta de casas disponibles o rehabilitadas.

3.500 viviendas protegidas

El plan autonómico se apoyará en cuatro líneas: rebajas fiscales, ayudas a la financiación, construcción de vivienda protegida y ayudas directas. La Junta prevé además impulsar una nueva ley de vivienda de Extremadura, con incentivos para facilitar la adquisición, más colaboración público-privada y medidas específicas para el medio rural.

Uno de los ejes será el Plan Habita, con el que el Gobierno regional pretende construir al menos 3.500 viviendas protegidas durante la legislatura a través de Urvipexsa. La Junta tiene actualmente 492 viviendas en ejecución en régimen de alquiler social y asequible, a las que se sumarán otras 353 previstas, hasta alcanzar 845 viviendas.

La rehabilitación tendrá también peso propio. La consejería trabaja en 135 viviendas públicas en varias ciudades, otras 314 en Mérida, Badajoz y Cáceres, y 426 más en proceso, hasta rondar las 900 viviendas rehabilitadas en la comunidad. El plan incluirá ayudas para accesibilidad, eficiencia energética, rehabilitación en el medio rural y apoyo a la autopromoción, una fórmula que la Junta considera clave en municipios donde no falta suelo, sino vivienda preparada para vivir.

Aval Joven y Bono Alquiler

La emancipación juvenil será otro de los bloques prioritarios. Ramírez ha anunciado la ampliación del Aval Joven, que ya ha beneficiado a más de 1.400 jóvenes, con una edad media de 30 años. Según los datos de la consejería, el 10% de las hipotecas firmadas en Extremadura desde la implantación de esta medida se han formalizado gracias a este aval.

El Gobierno regional reforzará además el Bono Alquiler Joven, con 10,5 millones de euros este año, mientras que el Aval Joven contará con 6 millones. También se impulsarán instrumentos de financiación con el sector bancario, especialmente para jóvenes y familias numerosas.

La consejería prevé, además, reforzar la digitalización de los procedimientos para que las ayudas se tramiten con menos burocracia y lleguen antes, y coordinar sus líneas con el plan estatal de vivienda para evitar duplicidades.

Tren y mercancías

En materia ferroviaria, Ramírez ha reclamado al Estado la ejecución completa del trazado del AVE, la mejora de los servicios ferroviarios, la recuperación de la Ruta de la Plata y la finalización de la conexión internacional Madrid-Lisboa.

Dentro de sus competencias, la Junta reforzará el transporte ferroviario de mercancías con la terminal de Cáceres y la puesta en servicio de las terminales de ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral, que han supuesto una inversión global de 38,5 millones de euros.

El consejero ha anunciado también que ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, que, según ha indicado, no se reúne desde 2023 pese a que debe celebrarse cada seis meses. Ramírez quiere que en ese foro se aborden el aeropuerto de Badajoz, el ferrocarril y las líneas nacionales de transporte de viajeros por carretera que pasan por la región.

La EX-A1 y Portugal

La EX-A1, en el tramo desde Moraleja hasta Monfortinho, será una de las actuaciones prioritarias. El estudio de viabilidad está en marcha y la Junta avanza en el modelo de colaboración público-privada, aunque el siguiente paso depende de la firma de un convenio entre España y Portugal para construir el puente internacional sobre el río Erjas.

Ramírez ha defendido que no hace falta esperar a una cumbre hispanolusa, sino que basta con un convenio administrativo entre las administraciones competentes. Con esa seguridad jurídica, la Junta cree que la obra podría comenzar en la primavera de 2027.

También en clave transfronteriza, el consejero ha citado el puente internacional de Cedillo, donde Portugal construirá el viaducto y Extremadura destinará 5 millones de euros a la carretera que conectará el territorio extremeño con esa infraestructura.

Carreteras autonómicas

La consejería prevé finalizar el próximo año la Ronda Sur de Cáceres, con 10 millones de euros en 2026, y continuar la Ronda Sur de Badajoz, que contará con 47 millones de euros entre 2026 y 2029.

También figuran en la planificación la autovía Badajoz-Olivenza, con el estudio informativo y ambiental aprobados y la redacción del proyecto prevista para este año, con 2,3 millones de euros; la carretera Zafra-Jerez de los Caballeros, donde la Junta apuesta por una solución 2+1; la conexión de Alconera con la A-66; y el desdoblamiento de Montijo en la A-5, que incluirá un nuevo puente.

En Plasencia, la Junta actuará en la avenida Martín Palomino, con una reforma integral dotada con 14 millones de euros hasta 2029. La licitación está próxima a publicarse y la adjudicación llegará a comienzos de año, según ha avanzado el consejero.

Autovías reclamadas al Estado

Ramírez ha incluido también una batería de reivindicaciones al Gobierno central. Ha pedido priorizar la conversión en autovía de la N-432 hacia Córdoba, impulsar la transformación de la N-430 hacia Ciudad Real, avanzar en la conexión del sur de Badajoz con Huelva sobre el eje de la N-435 y poner "plazo, calendario, presupuesto y ejecución" a la autovía Cáceres-Badajoz.

La inversión autonómica en infraestructuras se situará en 82,6 millones de euros en 2026, lo que, según la Junta, supone un incremento cercano al 24% respecto al último presupuesto ejecutado íntegramente por el anterior gobierno socialista. Además, se destinarán 44 millones de euros a conservación de carreteras.

La consejería trabaja también en una nueva ley autonómica de carreteras, cuyo borrador ya está elaborado, para sustituir una norma de 1995. A ello se suman el refuerzo del observatorio de seguridad vial, proyectos de reutilización de residuos de construcción como nuevos materiales y el primer decreto de personal de emergencia de carreteras.

Autobuses y transporte rural

En transporte por carretera, la Junta mantendrá en 2026 la bonificación del billete de autobús, con casi 8 millones de euros y unos 4 millones de desplazamientos previstos. Ramírez ha asegurado que se conservarán paradas, frecuencias y rutas en los pueblos porque "la movilidad rural no es un gasto, es un derecho".

La consejería continuará con la modernización de las estaciones de autobuses. En los últimos tres años se han invertido casi 5 millones de euros en accesibilidad y digitalización, y actualmente se desarrollan actuaciones de eficiencia energética en estaciones como Plasencia, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Zafra, Mérida, Navalmoral de la Mata y Don Benito, por unos 3 millones de euros.

El Gobierno regional prevé además completar la digitalización del transporte rural, para mejorar el seguimiento de rutas, facilitar la compra y cancelación de billetes y disponer de más información sobre el funcionamiento real del servicio.

Aeropuerto, ITV y movilidad sostenible

El consejero ha defendido el papel del aeropuerto de Badajoz y ha reclamado mejoras en seguridad y navegación aérea, incluido el sistema antiniebla, tras más de 200 incidencias significativas por este motivo en los últimos años. La Junta mantendrá su aportación a la obligación de servicio público y prevé avanzar también en el aeródromo de Cáceres.

El Plan Extremeño de Movilidad Sostenible movilizará en torno a 1.890 millones de euros hasta 2030 para mejorar la calidad del transporte, reducir el uso del vehículo privado y reforzar la conectividad de las áreas rurales.

En paralelo, el Ejecutivo regional impulsará el Plan Renovex para renovar el parque automovilístico y modernizará las ITV. Ramírez ha anunciado dos nuevos centros, uno en Badajoz y otro en Cáceres, con cinco líneas cada uno, además del refuerzo de estaciones con alta demanda como Plasencia, Coria o Navalmoral de la Mata.

Urbanismo y suelo

En urbanismo, Ramírez ha anunciado una reforma de la ley del suelo para simplificar trámites y permitir que unos 270 municipios puedan crecer, atraer población y desarrollar nuevos proyectos. La Junta quiere modificar la Lotus para eliminar trabas que, según la consejería, han frenado durante años el desarrollo de muchos municipios.

El departamento seguirá financiando ayudas a los ayuntamientos para modificar sus planes urbanísticos y convenios con mancomunidades para mantener oficinas técnicas de asesoramiento. También ultima el portal de suelo, un inventario público y accesible con terrenos disponibles para vivienda, industria y servicios.

La consejería continuará además con la modernización del Jurado Autonómico de Valoraciones, el desarrollo del plan estratégico de cartografía y la finalización de la Agenda Urbana de Extremadura. Según Ramírez, el plazo medio de tramitación de las calificaciones rústicas se ha reducido de 162 a 100 días, un avance que la Junta vincula a la necesidad de agilizar proyectos y reducir burocracia.