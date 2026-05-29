Los presupuestos del Gobierno PP-Vox inician su camino hacia la votación del 30 de julio

Los primeros presupuestos del Gobierno de coalición entre PP y Vox en Extremadura ya están en la Asamblea. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha entregado este viernes el proyecto de ley al presidente de la Cámara, Manuel Naharro, un trámite que abre el calendario parlamentario de unas cuentas llamadas a marcar el inicio de la nueva etapa política en la región.

El registro del proyecto ha llegado apenas un día después de que el Consejo de Gobierno aprobara las cuentas autonómicas para 2026, que ascienden a 8.854 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 755,6 millones. Con este paso, el Ejecutivo regional traslada al Parlamento su principal ley económica y abre una tramitación que se prolongará durante casi dos meses, hasta la votación definitiva prevista para el 30 de julio.

El presupuesto aterriza en el Parlamento con el precedente aún reciente del intento fallido del pasado otoño. En este sentido, cabe recordar que las cuentas presentadas en octubre de 2025 no lograron salir adelante y aquel bloqueo terminó derivando en el adelanto electoral. Tras las elecciones y el acuerdo de gobierno entre populares y Vox, el nuevo Ejecutivo lleva ahora a la Cámara sus cuentas conjuntas.

El calendario

La Mesa de la Asamblea ha aprobado este viernes el calendario de tramitación. El plazo para presentar enmiendas a la totalidad se abrirá el lunes 1 de junio y concluirá el viernes 5. En caso de que algún grupo reclame la devolución del proyecto, el debate de totalidad se celebrará el martes 9 de junio.

Si el presupuesto supera ese primer examen político, los días 10 y 11 de junio comparecerán en la Comisión de Hacienda y Presupuestos los altos cargos de las consejerías de la Junta, que deberán explicar el contenido de sus respectivas partidas y defender las prioridades recogidas en el proyecto.

La siguiente fase será la presentación de enmiendas parciales, que podrán registrarse entre el 12 y el 26 de junio. La Mesa las calificará el 13 de julio y abrirá el procedimiento para que la Junta se pronuncie sobre aquellas que impliquen un aumento del gasto o una reducción de ingresos.

El viernes 17 de julio se resolverán los recursos de reconsideración que puedan plantearse y el martes 21 se elaborará el informe de la ponencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Esta comisión se reunirá los días 23 y 24 para aprobar el dictamen y reservar las enmiendas que los grupos quieran defender ante el pleno. El debate definitivo comenzará el miércoles 29 de julio y finalizará al día siguiente con la votación de las cuentas autonómicas.