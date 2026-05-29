La rebaja del IRPF en los presupuestos de la Junta ahorrará como máximo 50 euros a cada extremeño

La rebaja del IRPF que la Junta incluye en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 supondrá un ahorro máximo de unos 50 euros por declaración. El Ejecutivo autonómico reducirá 0,25 puntos los dos primeros tramos del impuesto dentro de un paquete fiscal más amplio, valorado en 43,1 millones de euros, que incorpora también nuevas deducciones por hijos, gastos veterinarios, ELA y vivienda.

La medida forma parte del primer presupuesto elaborado por el nuevo Gobierno de coalición de PP y Vox en la región, que ha sido detallado este viernes por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, tras registrar el proyecto en la Asamblea para iniciar su tramitación parlamentaria. Ha indicado que la rebaja beneficiará al conjunto de los contribuyentes porque el IRPF es un impuesto progresivo y la reducción en los primeros escalones se aplica a todos en esa parte de la renta.

"Se van a beneficiar todos los ciudadanos de nuestra región", ha afirmado la consejera, quien ha recordado que el compromiso del Ejecutivo es bajar esos dos tramos 0,25 puntos cada año hasta acumular un punto porcentual al final de la legislatura. De momento, el primer tramo autonómico del IRPF pasará del 8% al 7,75% para bases liquidables de hasta 12.450 euros. El segundo bajará del 10% al 9,75% para la parte de renta comprendida entre 12.450 y 20.200 euros. El impacto para la hacienda regional será de 8,42 millones.

La rebaja se aplicará con efectos desde el 1 de enero de 2026, por lo que los contribuyentes la notarán en la declaración de la renta que se presentará en 2027. A diferencia de la reforma aprobada en 2023, esta nueva reducción no se compensa con subidas en los tramos siguientes. La consejera ha enmarcado la medida en la política fiscal del Ejecutivo de María Guardiola y ha defendido que la bajada de impuestos "funciona".

El paquete fiscal no se limita a la tarifa del IRPF. El proyecto presupuestario eleva también los límites de renta para poder aplicar deducciones autonómicas, que pasarán a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjunta. Hasta ahora esos umbrales estaban fijados en 19.000 y 28.000 euros, respectivamente.

La consejera ha justificado este cambio en que Extremadura contaba con 13 deducciones autonómicas, pero muchas de ellas apenas llegaban a los contribuyentes por sus limitaciones de renta. "No llega a casi ningún contribuyente", ha señalado Manzano sobre la situación anterior, que ahora el Ejecutivo pretende corregir. La Junta calcula un impacto de 1,2 millones por esta ampliación.

Más deducciones

Entre las nuevas deducciones figura una vinculada al nacimiento o adopción de hijos, con 500 euros por el primero, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes. Esta medida tendrá un impacto de 4,86 millones de euros. También se incorpora la deducción por gastos veterinarios, que permitirá desgravar el 30% de las cantidades abonadas durante el ejercicio, con un límite general de 100 euros. Ese tope subirá a 200 euros en el caso de perros de asistencia para personas con discapacidad y de animales de protección para mujeres víctimas de violencia machista. La Junta estima su impacto en 6,35 millones.

El presupuesto también duplica la deducción por material escolar, eleva hasta 4.000 euros la deducción por gastos para pacientes diagnosticados de ELA y mantiene el beneficio fiscal en el IRPF cuando se haya recibido una ayuda autonómica por esta enfermedad. Manzano ha vuelto a reclamar al Estado que declare exentas estas ayudas, al considerar que, si tributan como ganancia, incrementan la base imponible de los beneficiarios.

En vivienda, el proyecto mejora la deducción autonómica por adquisición para jóvenes y víctimas del terrorismo. Según ha explicado la consejera, la deducción se eleva del 3% al 6% con carácter general y del 5% al 10% en municipios de menos de 3.000 habitantes, como complemento a las medidas presupuestarias dirigidas a facilitar el acceso a un hogar.

Sucesiones y donaciones

La modificación con mayor impacto económico dentro del paquete fiscal afecta al impuesto de sucesiones y donaciones. La Junta calcula 10,41 millones por la ampliación de los beneficios fiscales por especial vinculación a los sobrinos del causante cuando este no tenga descendientes directos.

En donaciones, se elevan los límites de renta para aplicar reducciones autonómicas relacionadas con la vivienda habitual, las cantidades destinadas a su adquisición y los solares para su construcción. Además, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se prevé aplicar tipos reducidos a inmuebles de hasta 200.000 euros y rebajar al 0,5% el tipo general de actos jurídicos documentados en documentos notariales, con un impacto estimado de 425.000 euros.