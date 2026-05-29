Siete millones para que el campo extremeño no se quede sin relevo

La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio contará en 2026 con 408,36 millones de euros para desplegar sus líneas de trabajo en desarrollo rural, energía, industria, ciencia, agua y gestión sostenible. El presupuesto representa el 4,6% del total de las cuentas regionales y baja un 5,4% respecto al ejercicio anterior, con 23,1 millones menos.

La consejera Mercedes Morán ha presentado este viernes en comisión parlamentaria las prioridades de su departamento para los próximos años, con varias partidas ya definidas: 91,6 millones para abastecimiento, saneamiento, depuración e infraestructuras hidráulicas, 45,7 millones para movilidad sostenible y autoconsumo, 35 millones para los Grupos de Acción Local, 7 millones para relevo generacional en el campo, 2,5 millones para el Vale Rural, 1,9 millones para el Plan Yo Repueblo y 9,7 millones para grupos de investigación.

Relevo generacional y servicios en los pueblos

Una de las medidas más concretas será la línea de 7 millones de euros para facilitar el relevo generacional en el campo. La Junta quiere conectar a personas interesadas en incorporarse al sector agrario con titulares de explotaciones en fase de jubilación, dentro de una fórmula de cooperación para el cese anticipado.

A esta medida se suma el Plan Yo Repueblo, dotado con 1,9 millones de euros, que mantendrá ayudas al relevo empresarial, al comercio y a servicios de ocio en pequeñas localidades. Morán ha situado también en este bloque el Vale Rural, con 2,5 millones, y las convocatorias abiertas en los 24 Grupos de Acción Local, que suman 35 millones de euros.

El departamento prevé además ayudas para recuperar espacios de ocio intergeneracional en municipios de menos de 300 habitantes adheridos al programa. La consejera ha defendido que el ocio, el comercio y los servicios básicos son claves para fijar población, especialmente en los pueblos más pequeños.

En el ámbito cooperativo, la consejería reserva 845.000 euros para ayudas al fomento de las cooperativas y al impulso de la economía social. Morán ha avanzado también la intención de elaborar una Ley de Economía Social de Extremadura y de continuar con la digitalización de registros y procedimientos para simplificar trámites.

Agua y saneamiento

El agua será la mayor partida identificable del presupuesto. La consejería destinará 91,6 millones de euros a abastecimiento, saneamiento, depuración y otras infraestructuras hidráulicas. Morán ha anunciado un Plan de Modernización, Ampliación y Mantenimiento de infraestructuras hídricas de Extremadura, que incluirá necesidades en embalses, presas, canales, estaciones depuradoras y redes de abastecimiento.

La consejera ha recordado que en los tres últimos años se han finalizado 34 obras de abastecimiento y hay otras 15 en ejecución, con una inversión movilizada superior a los 45 millones de euros. También ha citado los protocolos de depuración con las diputaciones de Cáceres y Badajoz, que han impulsado más de 30 proyectos de saneamiento o depuración, con una inversión superior a los 60 millones.

El objetivo, según ha expuesto, es garantizar el suministro, mejorar la seguridad de las infraestructuras y ayudar a los municipios más pequeños a cumplir las exigencias normativas en materia de depuración.

Energía, red eléctrica y autoconsumo

En energía, la consejería prevé 45,7 millones de euros para movilidad sostenible, autoconsumo y medidas vinculadas al ahorro energético. Morán ha defendido que Extremadura debe seguir desarrollando renovables, pero con una planificación ordenada y compatible con el medio rural y natural.

La Junta quiere crear una mesa de la energía, con participación de agentes económicos, y elaborar una estrategia energética para ordenar el desarrollo del sector. También prevé nuevas líneas de ayudas para renovables, ahorro energético, autoconsumo y almacenamiento.

Uno de los puntos centrales será la planificación de la red eléctrica con horizonte 2030. La consejería elaborará un mapa de capacidad, actualizado periódicamente, para analizar la generación y el acceso disponible en los distintos nudos de la red en Extremadura. Morán ha insistido en que la comunidad necesita más capacidad eléctrica para atender proyectos industriales y empresariales.

La consejera ha defendido además la continuidad de la central nuclear de Almaraz, que considera necesaria para la estabilidad del sistema y para el desarrollo económico regional.

Fotogalería | Un himno pop contra el cierre de Almaraz /

Industria, minería y grandes proyectos

En materia industrial, Morán ha anunciado medidas de simplificación administrativa, automatización de procedimientos y una instrucción sobre previsión de carga y demanda eléctrica en polígonos industriales. La consejería también prevé configurar una mesa de seguridad industrial como espacio de diálogo con el sector.

La minería será otro de los frentes de trabajo. La Junta quiere planificar los recursos estratégicos, identificar zonas de interés minero y áreas protegidas, reforzar las inspecciones en minas activas y supervisar la restauración ambiental. Morán ha citado tres proyectos considerados estratégicos para la Unión Europea: La Parrilla, Las Navas, en Cañaveral, y Aguas Blancas, en Monesterio.

Sobre grandes proyectos empresariales, la consejera ha señalado que está "muy avanzada" la fábrica de cátodos en Expacio Mérida, que también avanza la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata y que sigue su tramitación administrativa la mina de litio de Cañaveral.

Ciencia, investigación y medio ambiente

La consejería reserva 9,7 millones de euros para ayudas a grupos de investigación y 1,2 millones para proyectos de empresas con sello de excelencia. Morán ha destacado el papel de centros como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, el Cicytex o el CIIAE en ámbitos como almacenamiento energético, bioeconomía, agroindustria sostenible, agricultura de precisión, inteligencia artificial o supercomputación.

En gestión sostenible, el presupuesto incluye 1,8 millones de euros para restauración ambiental de terrenos degradados y 4,78 millones para mejorar la gestión de residuos municipales. La consejería prevé además una partida de 3,5 millones con fondos Pepac para actuaciones de prevención de incendios a través de subvenciones a particulares y entidades públicas.

Vox respalda la línea industrial

En el turno de los grupos, Vox, socio de gobierno del PP, ha respaldado el enfoque general de la consejería y ha defendido que Extremadura necesita una planificación industrial "seria, ambiciosa y con visión de futuro", menos burocracia y más seguridad jurídica para atraer inversiones. Su portavoz, Óscar Bravo Arrobas, ha apoyado la continuidad de la central nuclear de Almaraz, la mejora de la red eléctrica, la simplificación administrativa, el impulso a la minería estratégica, las comunidades energéticas y el aprovechamiento económico y preventivo de los montes.

La oposición reclama más planificación

Desde la oposición, Unidas por Extremadura ha pedido que la política industrial priorice la transformación del sector primario para que el valor añadido del tomate, el arroz, el porcino o la ganadería no salga de la región. Su portavoz, José Antonio González, ha cuestionado la defensa de Almaraz y ha reclamado una alternativa para la comarca ante un eventual cierre, además de una planificación regional para la minería, las renovables y las plantas de biogás, con proyectos ajustados a la realidad del territorio y con participación de los municipios afectados.

El PSOE, por su parte, ha criticado que la nueva estructura de la consejería responde al pacto entre PP y Vox y ha advertido de posibles problemas de coordinación competencial. Su portavoz, Juan Ramón Mejías Tapia, ha anunciado que el grupo hará seguimiento de la ejecución de los fondos europeos, de las ayudas al autoconsumo, de las infraestructuras hidráulicas y del reparto territorial de las subvenciones, además de reclamar más atención al reto demográfico, a los Grupos de Acción Local, a la formación agraria y al cooperativismo.