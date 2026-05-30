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El Banco de Sangre llama a donar en junio para reforzar las reservas en Extremadura

Recorrerá la región con unidades móviles y puntos fijos para asegurar un suministro constante de este recurso vital

Un donante de sangre durante una colecta.

Un donante de sangre durante una colecta. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

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Mérida

El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) ha programado el calendario de donaciones para el mes de junio con el objetivo de garantizar unas reservas suficientes de sangre en la región, un recurso imprescindible para la actividad sanitaria y que solo puede obtenerse gracias a la solidaridad de los donantes.

Las unidades móviles recorrerán durante todo el mes numerosas localidades extremeñas, con puntos de extracción tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres. La programación arrancará el lunes 1 de junio en La Parra, Jarandilla de la Vera y Palomas, y continuará al día siguiente en Plasencia, Talarrubias y Aldeanueva de la Vera.

Calendario de donaciones.

Calendario de donaciones. / EL PERIÓDICO

A lo largo del mes también habrá colectas en municipios como Don Benito, Villanueva de la Serena, Mérida, Medellín, Quintana de la Serena, Guadalupe, Montehermoso, Malpartida de Plasencia, Aceuchal, Alcántara, Coria, Hervás, Valencia de Alcántara, Guareña, Casar de Cáceres, Trujillo, Orellana la Vieja, Fregenal de la Sierra, Oliva de Mérida y Almendral, entre otros.

Además de las unidades móviles, se mantienen los puntos fijos de donación en hospitales de la región y en el propio Banco de Sangre, que se encuentra situado en Mérida, donde se puede acudir sin cita previa de lunes a viernes en horario de mañana.

Los requisitos

Según ha informado la Junta de Extremadura, puede donar sangre cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años y pese al menos 50 kilos. No obstante, existen situaciones en las que la donación está contraindicada por motivos de salud, como en el caso de personas con anemia, mujeres embarazadas o madres lactantes.

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Tampoco podrán donar quienes tengan antecedentes de hepatitis o sida, pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o estén tomando determinados medicamentos, entre otros supuestos. El BSE coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de la sangre humana que posteriormente se distribuye a los hospitales y centros sanitarios de la comunidad autónoma.

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