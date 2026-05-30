Los campings de Cuacos de Yuste y Talarrubias volverán a la oferta turística extremeña

Los campings públicos de Cuacos de Yuste y Talarrubias, cerrados desde hace años y pendientes de una profunda reforma, volverán a entrar en los planes de la Junta en 2026. El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura, registrado ayer en la Asamblea, reserva 5,5 millones de euros para remodelar ambas instalaciones y reabrirlas al público como parte de la estrategia turística de la comunidad.

La actuación se incluye en el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que contará el próximo año con 148,5 millones de euros, un 15,8% más que en el ejercicio anterior. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, defendió en la presentación del proyecto que el incremento de fondos busca afianzar el patrimonio cultural, los recursos turísticos y la actividad deportiva como "motor de crecimiento económico y de desarrollo" y de escaparate de Extremadura.

La recuperación de los campings permitirá devolver al uso turístico dos instalaciones públicas que arrastran un largo periodo de inactividad y deterioro. El camping Carlos I, en Cuacos de Yuste, permanecía cerrado desde 2020 y precisaba una actuación integral para modernizar sus instalaciones, renovar servicios, mejorar la accesibilidad y actualizar sus equipamientos. En Talarrubias, el camping Puerto Peña también afronta una rehabilitación profunda tras varios años sin actividad, con mejoras previstas en seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y renovación de espacios como la piscina, que llevaba años fuera de uso por su mal estado.

Más proyectos

Junto a esta inversión, el área de turismo contará con otras partidas destacadas. El proyecto presupuestario recoge 2,48 millones de euros para la construcción de seis nuevos miradores experienciales en Alcántara, Caminomorisco, Pinofranqueado, Piornal, Tornavacas y Villamiel, unas actuaciones con las que la Junta quiere reforzar la oferta turística vinculada al paisaje y a la naturaleza.

También se contemplan 5,9 millones de euros para proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas y 2,46 millones para la promoción turística de la comunidad autónoma. Manzano subrayó las cifras récord de visitantes registradas por Extremadura y defendió que el turismo se ha consolidado como un sector con capacidad para generar actividad económica, desarrollo e ingresos para la comunidad.

El presupuesto de la consejería también reserva partidas relevantes para cultura. Entre ellas figuran 238.000 euros para la creación de la Red Alternativa de Teatros, 742.000 euros para el Museo El Madruelo de Cáceres, 4,2 millones para la Orquesta de Extremadura y 1,45 millones al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

A ello se suman 2,35 millones para la recuperación de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y etnográfico, con actuaciones orientadas a conservar y poner en valor los recursos culturales de la región. Para deporte, las cuentas contemplan 300.000 euros para el calendario deportivo inclusivo, 1,66 millones para un nuevo plan de prescripción del ejercicio físico, 9,89 millones para apoyar inversiones en instalaciones y actuaciones deportivas, así como 3,8 millones para el programa de dinamización deportiva municipal.