La Fempex exige a la Junta que eleve el fondo municipal hasta los 76 millones que marca la ley

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) ha reprochado al Ejecutivo extremeño que mantenga congelado el Fondo Regional de Cooperación Municipal, una partida que considera "fundamental" para el funcionamiento diario de los ayuntamientos y entidades locales de la región.

El presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, trasladó esta semana este malestar tras la reunión del Consejo de Política Local de Extremadura, en la que el Gobierno regional comunicó que el fondo continuaría sin incrementarse en los próximos presupuestos. La congelación afectará también al Fondo de Mancomunidades, según ha señalado la federación.

González Andrade explicó que los municipios esperaban unas cuentas autonómicas adaptadas al aumento de la recaudación de la comunidad y que recogieran sus reivindicaciones para contar con un Fondo Regional de Cooperación Municipal "mejor dotado". Sin embargo, "muy a nuestro pesar", indicó, la Junta les ha trasladado que la cuantía se mantiene congelada.

Un recurso esencial

A juicio del presidente de la Fempex, esta decisión evidencia que Extremadura cuenta con un gobierno "poco sensible" a las demandas municipales y que "da la espalda a los ayuntamientos" al no actualizar los recursos económicos destinados a las entidades locales. La federación defiende que este fondo es un instrumento financiero incondicionado "esencial" para los consistorios, ya que garantiza recursos estables para sus competencias locales y prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

"No pedíamos nada desproporcionado, nada que no se recoja en la Ley de Garantía de la Autonomía Local de Extremadura", señaló González Andrade, quien recordó que el artículo 45 de dicha norma establece que el fondo debe estar dotado con al menos 76 millones de euros. Según la Fempex, la cuantía actual se sitúa en 45,8 millones.

El presidente de la federación reconoció que pasar de 45 a 76 millones en un solo ejercicio presupuestario era "algo impensable, por no decir imposible", pero subrayó que los ayuntamientos sí esperaban, y necesitan, un incremento progresivo de los recursos. Por ello, la Fempex insta a la Junta a cumplir la ley y le ofrece calendarizar esa subida para fijar un horizonte claro sobre cuándo podrán disponer los ayuntamientos extremeños de los 76 millones de euros previstos en la normativa autonómica.