La Junta de Extremadura amplía la Tarifa Cero a familiares colaboradores y cubrirá cuotas a los autónomos de baja

La Junta de Extremadura ampliará la Tarifa Cero a los familiares colaboradores de los autónomos y cubrirá las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia que se den de baja por incapacidad temporal. Son dos de las novedades del paquete de apoyo al autoempleo incluido en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura 2026, que la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha registrado este viernes en la Asamblea.

Manzano ha defendido estas medidas en la rueda de prensa posterior al registro de las cuentas y ha asegurado que el Gobierno de María Guardiola quiere situar a los autónomos "en el centro" de la política económica regional. "Los autónomos son lo más importante para que siga creciendo nuestra región", ha señalado la consejera, quien ha insistido en que la Junta seguirá "al lado" del colectivo dentro de sus competencias.

Las novedades

La principal medida del bloque será la Tarifa Cero para autónomos, dotada con 6,8 millones de euros. Dentro de esta línea se incluyen 3 millones para menores de 36 años y, como principal novedad, la Tarifa Cero para el familiar colaborador, con un importe de 800.000 euros. Con esta última ayuda, la Junta pretende favorecer la continuidad de pequeños negocios y facilitar la incorporación de familiares a la actividad.

El proyecto presupuestario incluye además otros 800.000 euros para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos que se den de baja por incapacidad temporal. Según ha explicado Manzano, el objetivo es que estos profesionales "solo tengan que preocuparse de su recuperación sin pensar en las consecuencias para su bolsillo".

Otra de las novedades será la ampliación a dos años de las ayudas para mujeres desempleadas que se reincorporen al trabajo autónomo tras la maternidad. Esta línea contará con un millón de euros y busca reforzar la conciliación y evitar que la maternidad dificulte el regreso a la actividad económica.

El paquete se integra en el presupuesto de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, que contará con 636,46 millones de euros para impulsar el crecimiento económico, la atracción de inversiones, la industrialización, el empleo y el trabajo por cuenta propia.

Otras medidas

Junto a estas novedades, las cuentas incluyen 800.000 euros para una cuota reducida de la Seguridad Social destinada a autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y 400.000 euros para la denominada Tarifa Quédate, dirigida a trabajadores por cuenta propia mayores de 65 años.

Manzano ha contrapuesto la política autonómica con la del Gobierno central, al que ha reprochado el incremento de las cuotas de la Seguridad Social y un IVA que considera injusto para los trabajadores por cuenta propia. Frente a ello, ha defendido que la Junta despliega sus propias medidas para acompañar al colectivo. "Queremos que los autónomos se queden, queremos que se sientan acompañados y sigan desarrollando su trabajo en Extremadura", ha afirmado.