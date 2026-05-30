La Junta de Extremadura reserva 89 millones para renovar colegios y aliviar el calor de las aulas

La Junta de Extremadura reforzará en 2026 la inversión en colegios e institutos con 89,5 millones de euros para renovar centros, acometer nuevas obras y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones educativas. La partida forma parte del presupuesto de la Consejería de Educación y Formación Profesional, que alcanzará los 1.620,75 millones y será la segunda mayor de las cuentas autonómicas, solo por detrás de Sanidad.

Dentro de ese bloque de infraestructuras, el proyecto reserva 36 millones para mejoras y reparaciones, 23,4 millones para nuevas construcciones y 14,4 millones para actuaciones de eficiencia energética. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, defendió ayer estas partidas tras registrar el presupuesto en la Asamblea y aseguró que el Ejecutivo quiere actuar sobre centros que arrastran años de falta de inversión.

Nómina de los docentes

Uno de los capítulos destacados será el destinado al personal docente. El presupuesto incorpora 24,6 millones de euros para afrontar la subida salarial acordada, que se traduce desde enero en 80 euros más al mes en la nómina de cada docente. La consejera manifestó que este colectivo, al igual que otros empleados públicos, había estado "olvidado" durante años y no desarrollaba su labor "en las mejores condiciones".

El proyecto también contempla 9,8 millones para mejorar las condiciones de los auxiliares técnicos educativos y de los intérpretes de lengua de signos. Según explicó la responsable de Hacienda, estos colectivos tenían contratos al 80% de la jornada cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno, después pasaron al 90% y ahora alcanzarán el 100% en el curso 2026/2027.

Gratuidad de 0 a 3 años

Otra de las medidas principales será la gratuidad completa del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años. El presupuesto reserva 17 millones de euros para financiar esta etapa, que la Junta presenta como una herramienta para reforzar el sistema educativo y facilitar la conciliación de las familias.

Manzano defendió que el compromiso de hacer gratuito todo el ciclo "ahora sí" será una realidad en la comunidad autónoma y destacó que las cuentas incorporan dotación presupuestaria para hacerlo posible. La consejera vinculó esta medida con la atención a las familias y con la posibilidad de que los niños puedan asistir y educarse en todo el primer ciclo.

Por otra parte, las ayudas vinculadas a transporte y comedor alcanzarán los tres millones, con un incremento de un millón. La Consejería de Educación contará igualmente con 919.000 euros para ayudas destinadas al estudio de inglés en horario extraescolar, una línea con la que el Ejecutivo autonómico busca reforzar el aprendizaje de idiomas fuera del horario lectivo.

Formación Profesional y universidad

En Formación Profesional, el presupuesto contempla dos millones de euros en ayudas a pymes para remunerar al alumnado de FP Dual. A esta cantidad se suman 2,5 millones para equipamientos y funcionamiento de los centros de Formación Profesional. Manzano defendió que el Ejecutivo seguirá impulsando la FP para que los alumnos puedan integrarse en las pymes y compañías de la región.

La Universidad de Extremadura también incrementará su financiación. El Ejecutivo autonómico prevé elevar su presupuesto en 13,8 millones, hasta alcanzar los 142,1 millones de euros. Asimismo, se incluyen tres millones para becas, ayudas y premios universitarios, así como un incremento del 10% en la asignación a la Universidad de Mayores.