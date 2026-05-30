Oferta educativa
Unidas por Extremadura pide en Talayuela que se mantenga la asignatura de lengua y cultura árabe
La formación defiende la continuidad del programa, que integraba a unos 200 alumnos
Unidas por Extremadura reclamó ayer en Talayuela la continuidad de la asignatura de lengua y cultura árabe que se impartía en los dos centros educativos de la localidad cacereña, al considerar que este programa favorecía la integración y la convivencia entre el alumnado.
Las diputadas Irene de Miguel y Nerea Fernández, junto al diputado David Araújo, mantuvieron una reunión con el director del CEIP Gonzalo Encabo para conocer de primera mano la situación y el impacto que tendría la retirada de esta actividad, en la que participaban alrededor de 200 niños y niñas.
La diputada Nerea Fernández defendió que el programa "hacía muy bien" al alumnado, especialmente a quienes llegaban al municipio sin dominar el español, ya que, según señaló, contribuía a reforzar su integración en el centro y en la localidad.
Puente entre culturas
Fernández recordó que se trataba de una actividad extraescolar, que "ni siquiera estaba dentro del currículo", y subrayó que la enseñanza de lenguas no debía utilizarse como "un arma arrojadiza". A su juicio, esta asignatura actuaba como “un puente entre culturas” y no suponía ningún perjuicio para la comunidad educativa.
Desde Unidas por Extremadura criticaron la posible retirada de esta enseñanza y acusaron al Gobierno de María Guardiola de "ceder ante las exigencias" de Vox. Fernández calificó la medida de "xenófoba y racista" y avanzó que su formación seguiría intentando que el programa continuara en los centros educativos de Talayuela.
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