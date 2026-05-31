El 112 de Extremadura crecerá en plantilla y el Infoex sumará nuevas unidades terrestres en 2026

El 112 de Extremadura crecerá en plantilla y el Plan Infoex sumará nuevas unidades terrestres en 2026. Son dos de las principales medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, registrado el pasado viernes en la Asamblea. En concreto, las cuentas de la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, contarán el próximo año con 211,1 millones de euros, un 11,5% más que en las anteriores.

Dentro de ese incremento, el bloque de Interior y Emergencias incorpora partidas específicas para reforzar servicios esenciales, mejorar la formación y ampliar medios operativos. En concreto, se reserva 400.000 euros para incrementar la plantilla del 112 de Extremadura y de Protección Civil. Este refuerzo se enmarca en un paquete más amplio de medidas en materia de emergencias, que incluye también inversiones en formación, seguridad pública y mejora de infraestructuras.

Plan de Recursos Humanos

En materia de incendios forestales, los presupuestos incluyen un Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Infoex dotado con 3,38 millones de euros. De esa cantidad, un millón se destinará a nuevas unidades terrestres, mientras que 1,7 millones irán dirigidos al nuevo complemento de disponibilidad y al complemento de jefe de retén.

El refuerzo del Infoex forma parte de un plan con medidas previstas para las anualidades de 2025, 2026 y 2027. Entre sus actuaciones figuran la creación de nuevas unidades, la incorporación de plazas de bomberos forestales, el refuerzo de unidades ya existentes y la puesta en marcha de plazas de segunda actividad para personal destinado a tareas complementarias.

Una de las principales novedades es precisamente el reconocimiento de nuevos complementos para el personal del Infoex, entre ellos el de disponibilidad y el de jefe de retén. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, destacó el pasado viernes, tras registrar el presupuesto en la Asamblea, que estas medidas responden a un reconocimiento esperado por los trabajadores del dispositivo.

Por otra parte, contempla 750.000 euros para obras de accesibilidad en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex) y para el desarrollo de cursos dentro de su plan de formación. Asimismo, se consignan 300.000 euros para la nueva comisaría de Zafra. Otra de las actuaciones previstas es la elaboración de una herramienta de gestión para todos los ayuntamientos extremeños que cuenten con Policía Local. El proyecto, de carácter plurianual y cofinanciado con fondos Feder, dispondrá este año de 200.000 euros.

Programas municipales

Aunque el enfoque principal de este bloque presupuestario se sitúa en emergencias, incendios y seguridad, la mayor parte de los fondos de la consejería se destinará a la colaboración con los municipios. Extremadura contará en 2026 con 14 Programas de Colaboración Económica Municipal, dos más que los aprobados inicialmente por el Consejo de Política Local, y una dotación global de 146 millones.

Estos programas se han convertido en una de las principales vías de financiación autonómica para los ayuntamientos. En 2026 incorporarán dos nuevas líneas: una destinada al fomento del empleo para la práctica profesional y otra de atención a las familias. Con ello, el número de PCEM se habrá duplicado respecto a 2023, cuando existían siete programas.

Uno de los programas con mayor impacto es el de empleo, dotado con 52 millones de euros para que los ayuntamientos puedan contratar a personas desempleadas y reforzar la prestación de servicios municipales. Estas transferencias financian los costes laborales de las contrataciones, incluida la cuota patronal a la Seguridad Social.

A estas líneas se suman el Fondo de Cooperación Municipal, que alcanzará los 45,8 millones de euros, y el Fondo de Cooperación para Mancomunidades Integrales, dotado con 2,6 millones. Las cuentas incluyen además un millón de euros para afrontar situaciones de emergencia de carácter extraordinario, estacional o temporal, y una nueva línea de dos millones para equipamiento y actuaciones en edificios de titularidad pública.