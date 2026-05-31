Un atajo razonable para un tren que no admite más demoras

El ramal provisional de Bargas debe recibirse en Extremadura con una mezcla de prudencia y exigencia. Prudencia, porque no estamos ante la solución definitiva al déficit ferroviario de la región. Exigencia, porque cualquier paso que permita reducir tiempos, desbloquear trámites y acercar el corredor Madrid-Lisboa merece atención, pero también vigilancia.

La alternativa mejor valorada por el Ministerio de Transportes tiene ya cifras concretas: 333,9 millones de euros de presupuesto base de licitación con IVA y un plazo estimado de 32 meses de obra. Es más barata y más rápida que la segunda opción analizada, que se elevaría a 408 millones y requeriría 39 meses. La diferencia no es menor: 74 millones menos y siete meses menos de trabajos. Para una comunidad que lleva décadas esperando un tren digno, esos plazos importan.

Ahora bien, conviene no confundir una solución provisional con una conquista plena. El ramal de Bargas no sustituye al trazado definitivo de la alta velocidad Madrid-Extremadura. Su utilidad reside precisamente en su carácter transitorio: permitir que los trenes puedan aprovechar la LAV Madrid-Sevilla hasta el entorno de Pantoja y enlazar después con la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara mientras se resuelve el complejo paso por Toledo.

Extremadura necesita ese pragmatismo. No puede quedar atrapada indefinidamente en el laberinto técnico, ambiental, patrimonial e institucional que rodea el trazado toledano. Pero tampoco puede aceptar que una infraestructura provisional acabe rebajando la ambición del proyecto final. La región no reclama un apaño, sino una conexión ferroviaria competitiva, fiable y plenamente integrada en el eje Madrid-Lisboa.

El periodo de información pública y la evaluación ambiental ordinaria serán decisivos. No son obstáculos administrativos, sino garantías necesarias. Las infraestructuras deben ejecutarse con rapidez, sí, pero también con seguridad jurídica, transparencia y respeto al territorio. La experiencia demuestra que saltarse pasos o minimizar afecciones suele acabar generando más retrasos.

El Gobierno tiene ahora la obligación de explicar con claridad qué mejora real supondrá este ramal para los viajeros extremeños, qué calendario maneja, cómo se financiará y de qué manera se coordinará con el trazado definitivo. También las administraciones afectadas deben actuar con responsabilidad. Alegar es legítimo; bloquear sin alternativa viable, no.

El tren extremeño ha sido durante demasiado tiempo una sucesión de promesas aplazadas. Por eso, este avance debe medirse por hechos verificables: licitaciones, declaraciones ambientales, obras iniciadas y trenes circulando con mejores tiempos. La alternativa 1 parece, sobre el papel, la más razonable por coste, plazo y trazado. Pero la historia reciente aconseja no celebrar expedientes como si fueran estaciones terminadas.

El ramal de Bargas puede ser un atajo útil. Lo que no puede ser es una excusa. Extremadura necesita llegar antes a Madrid y conectarse mejor con Lisboa, pero sobre todo necesita que las decisiones ferroviarias dejen de llegar tarde.