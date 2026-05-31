Cooperación e individualismo en la geopolítica contemporánea: Estados Unidos, la Unión Europea y China en la reconfiguración del orden internacional

El giro en las políticas de cooperación internacional de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump —especialmente en su etapa más reciente a partir de 2025— constituye un caso especialmente revelador para analizar la tensión entre cooperación e individualismo en el sistema internacional. Más que una ruptura absoluta, este cambio puede entenderse como una reconfiguración del equilibrio entre ambas lógicas, que modifica la forma en que una potencia global gestiona su influencia y su papel en el orden global.

EEUU sigue siendo un actor central en seguridad, tecnología y finanzas globales. Más que pérdida total de poder, se ve erosión del liderazgo estructural

Durante décadas, Estados Unidos utilizó la cooperación internacional como un instrumento central de poder. A través de organismos como USAID, la ayuda exterior no solo respondía a objetivos humanitarios, sino que contribuía a estabilizar regiones, consolidar alianzas y reforzar su liderazgo global, alcanzando en algunos años más de 40.000 millones de dólares anuales en ayuda oficial al desarrollo (OCDE, 2023). Este modelo se apoyaba en el Poder blando y en una lógica cercana al Liberalismo institucional, según la cual la cooperación y las instituciones internacionales reducen la incertidumbre y generan beneficios a largo plazo (Nye, 2004).

Sin embargo, la doctrina de “America First” introduce un desplazamiento significativo: la cooperación deja de concebirse como inversión estructural y pasa a evaluarse en función de su rentabilidad inmediata. La reducción de la ayuda exterior, la transformación institucional de USAID y la preferencia por acuerdos bilaterales reflejan una lógica transaccional en la que cada compromiso debe generar beneficios directos, en línea con los recortes a organismos multilaterales entre 2017–2020 (Congressional Research Service, 2021). Este enfoque no elimina la cooperación, sino que la redefine como intercambio estratégico condicionado.

Desde la perspectiva de las Relaciones internacionales, este giro puede interpretarse a la luz del Realismo político. No obstante, el realismo no excluye la cooperación; la concibe como instrumento útil cuando produce beneficios claros. La diferencia fundamental no es la presencia o ausencia de cooperación, sino el horizonte temporal: mientras el modelo anterior apostaba por beneficios sistémicos a largo plazo, el enfoque de Trump prioriza ganancias inmediatas, reduciendo la disposición a sostener estructuras globales cuya rentabilidad no es directa. Desde la perspectiva de las Relaciones internacionales, este giro puede interpretarse a la luz del Realismo político, en la línea de autores clásicos como Hans Morgenthau y su concepción del interés nacional como principio rector de la acción estatal (Morgenthau, 1948).

Capacidad de liderazgo

Las implicaciones de este cambio son complejas. Por un lado, la reducción del compromiso internacional debilita el papel de Estados Unidos como proveedor de bienes públicos globales, afectando a su capacidad de liderazgo y coordinación. Sin embargo, esto no implica un declive absoluto: Estados Unidos sigue siendo un actor central en seguridad, tecnología y finanzas globales. Más que una pérdida total de poder, se observa una erosión del liderazgo estructural, ahora más selectivo.

Por otro lado, este repliegue abre espacios que otras potencias tratan de ocupar, aunque de forma desigual. Países como China y Rusia han intensificado su presencia mediante inversiones y acuerdos bilaterales. No obstante, esta expansión tiene límites: en algunos países, la influencia china genera preocupaciones sobre dependencia económica, mientras que la presencia rusa suele vincularse a contextos de inestabilidad. Más que un reemplazo del liderazgo estadounidense, emerge una competencia por la influencia.

En este contexto, la comparación con la Unión Europea resulta especialmente ilustrativa. La UE representa un modelo de cooperación normativa y multilateral, orientado a la estabilidad a largo plazo y basado en la promoción de valores como los derechos humanos, la gobernanza democrática o la sostenibilidad ambiental. A través de iniciativas como Global Gateway (Conectividad Global), busca reforzar su influencia mediante entornos previsibles. En este marco, la UE y sus Estados miembros aportan cerca del 40 % de la ayuda oficial al desarrollo global (Comisión Europea, 2023), frente a aproximadamente una cuarta parte (25%) en el caso de Estados Unidos (OCDE, 2023), lo que refleja diferentes niveles de compromiso cuantitativo y enfoques estratégicos. Su fortaleza radica en su legitimidad y capacidad de generar confianza, aunque su proceso de toma de decisiones es más lento y dependiente del consenso.

Política explícita

Frente a ello, China despliega una estrategia de cooperación instrumental, centrada en proyectos como la Belt and Road Initiative (Nueva Ruta de la Seda). Este modelo combina grandes inversiones con ausencia de condicionalidad política explícita, lo que lo hace atractivo para numerosos países en desarrollo, con compromisos que superan el billón de dólares desde su lanzamiento (World Bank, 2019). Sin embargo, esta aparente neutralidad plantea interrogantes: el riesgo de endeudamiento, la opacidad de algunos acuerdos y la posible generación de dependencias estructurales han generado críticas, especialmente en países con elevada exposición a deuda vinculada a infraestructuras (Hurley, Morris & Portelance, 2018). Así, el modelo chino no solo ofrece oportunidades, sino que también produce relaciones asimétricas que pueden limitar la autonomía de los Estados receptores.

El modelo estadounidense bajo Trump se aproxima a un individualismo estratégico que prioriza la eficiencia a corto plazo y la minimización de costes internos. Este enfoque puede resultar políticamente sostenible, al reducir gastos y responder a demandas internas. Sin embargo, su carácter selectivo limita su capacidad para sostener alianzas duraderas y liderar procesos de gobernanza global. A diferencia del modelo europeo o chino, tiende a intervenir de manera selectiva y contingente, orientada a resultados inmediatos.

Lo más relevante no es solo la existencia de estos modelos, sino su interacción. En regiones como África, Asia o América Latina, los Estados receptores combinan distintas formas de cooperación: financiación china para infraestructuras, apoyo europeo en gobernanza o vínculos estratégicos con Estados Unidos. Esta hibridación aumenta la capacidad de maniobra, pero también contribuye a la fragmentación del sistema internacional, al debilitar normas comunes y favorecer acuerdos para este fin.

Este proceso debe situarse en el marco más amplio de la transformación del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Si ese orden se caracterizaba por una cooperación relativamente coherente y liderada por Estados Unidos, el escenario actual apunta hacia una pluralidad de modelos en competencia. No se trata únicamente de una transición hacia un mundo multipolar, sino de una competencia entre distintas formas de gobernanza global y provisión de bienes públicos: normas y regulación en el caso europeo, infraestructuras y poder económico en el chino, y seguridad e intereses estratégicos en el estadounidense.

Una mirada crítica

Finalmente, es necesario adoptar una mirada crítica que evite simplificaciones. La cooperación institucionalizada puede generar estabilidad, pero también rigidez, dependencia o ineficiencia. Del mismo modo, el enfoque transaccional puede mejorar la eficiencia a corto plazo, aunque incremente los riesgos sistémicos. Ningún modelo es intrínsecamente superior, sino que todos implican costes y beneficios distribuidos de forma desigual.

En conclusión, el cambio en la política exterior estadounidense bajo Donald Trump no representa el fin de la cooperación, sino su transformación. El mundo actual no es menos cooperativo, sino cooperativo de otra manera: múltiples modelos coexisten, compiten y se combinan en función de intereses y contextos. Esta pluralidad amplía las opciones de los Estados, pero también introduce una mayor incertidumbre. El desafío central de la geopolítica contemporánea reside precisamente en gestionar esta tensión entre competencia y cooperación sin erosionar la estabilidad del sistema internacional.

¿Qué modelo tiene las mejores cartas para equilibrar cooperación y rivalidad sin perder estabilidad? ¿Qué tipo de orden internacional proyecta cada modelo?

Jesús Ramírez Muñoz es vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura