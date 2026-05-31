Extremadura en la Guerra Civil española

La Guerra Civil española (1936–1939) constituye uno de los procesos centrales de la historia contemporánea de España, resultado de una profunda crisis política, social e institucional. El conflicto no solo enfrentó a dos bandos militares, sino que puso de manifiesto la existencia de proyectos políticos enfrentados sobre la organización del Estado. En este contexto, territorios como Extremadura desempeñaron un papel relevante tanto por su posición estratégica como por el impacto directo del conflicto en la población civil, especialmente en ciudades como Badajoz, Mérida o Cáceres.

El presente artículo analiza el impacto humano y la represión política durante la Guerra Civil, prestando especial atención a la dimensión territorial del conflicto en Extremadura y al debate historiográfico sobre el uso de la violencia en contextos de guerra civil. Para ello, se adopta un enfoque histórico-analítico que permite estudiar la evolución de la violencia y sus consecuencias en las distintas fases del conflicto, con especial atención al ámbito regional. La investigación se basa en la consulta de bibliografía especializada, la comparación de interpretaciones historiográficas y el análisis del impacto social en el territorio extremeño.

Reformas políticas y sociales

La Segunda República, proclamada en 1931, introdujo una serie de reformas políticas y sociales que afectaron a todo el país. En Extremadura, región caracterizada por una estructura agraria muy desigual, estas reformas tuvieron una gran relevancia, especialmente en lo relativo a la propiedad de la tierra y las condiciones laborales. Este proceso generó expectativas de cambio en amplios sectores del medio rural, pero también tensiones sociales que se intensificaron en los años previos al conflicto. En 1936, la República constituía el marco institucional vigente, cuya ruptura se produjo tras el golpe de Estado de julio de ese mismo año, dando inicio a la guerra.

Tras el estallido del conflicto, Extremadura se convirtió en un espacio estratégico debido a su posición entre el centro peninsular y la frontera portuguesa. En los primeros momentos se produjeron episodios de violencia en distintos puntos de la región, en un contexto marcado por la desorganización institucional en algunas zonas y la rápida implantación de estructuras militares en otras. Mientras que en áreas bajo control republicano la violencia inicial estuvo vinculada a la pérdida de control del aparato estatal, en las zonas ocupadas por los sublevados la represión se fue organizando progresivamente bajo mandos militares.

El avance de las tropas procedentes de Andalucía hacia Badajoz durante el verano de 1936 tuvo un impacto decisivo en la configuración del frente en Extremadura. Este avance se apoyó en el control de una red de municipios estratégicos que permitieron consolidar el dominio territorial. Localidades como Monesterio, situada en la ruta de la Vía de la Plata o Cabeza la Vaca, en la comarca de Tentudía, fueron ocupadas en los primeros momentos del conflicto, estableciéndose en ellas estructuras de control militar y procesos de represión en la retaguardia. Del mismo modo, municipios como Usagre o Bienvenida se integraron en el eje de avance hacia el interior de la provincia de Badajoz, donde se documentan detenciones y medidas de control político tras la ocupación.

Consolidación del control territorial

En otras zonas de la región, ciudades como Llerena, Zafra o Almendralejo desempeñaron un papel relevante en la consolidación del control territorial. En estos espacios se registraron procesos de reorganización institucional y depuración de las estructuras locales, acompañados de episodios de violencia en el contexto de la ocupación militar. En áreas de mayor peso agrario, como Villanueva de la Serena o Don Benito, la represión se desarrolló en el marco de la transformación del poder local y el control de la población rural.

Asimismo, el control de nodos estratégicos de comunicación fue un elemento clave en el desarrollo del conflicto. Localidades como Navalmoral de la Mata, importante nudo de comunicaciones en el norte de Extremadura o Valencia de Alcántara, situada en la frontera con Portugal, adquirieron relevancia por su función en el control de infraestructuras y movimientos de personas. La proximidad a Portugal influyó de manera directa en la dinámica del conflicto, facilitando rutas de suministro y reforzando la dimensión internacional de la guerra en este territorio.

Durante el conflicto, la propaganda desempeñó un papel fundamental en la construcción de relatos sobre la violencia. En este sentido, los acontecimientos ocurridos en Badajoz en agosto de 1936 adquirieron una gran repercusión internacional, siendo interpretados de manera diferente según las fuentes y los intereses de cada bando. La difusión de imágenes y testimonios contribuyó a generar narrativas contrapuestas que influyeron en la percepción del conflicto tanto dentro como fuera de España.

Formas de violencia

La violencia y la represión tuvieron una incidencia significativa en Extremadura, manifestándose de forma diversa según las fases del conflicto y el control territorial. Estas dinámicas incluyeron ejecuciones, detenciones y otras formas de violencia política en un contexto de guerra civil y desarticulación institucional. En las últimas décadas, los familiares de las víctimas han sido objeto de procesos de reconocimiento, en línea con los principios del Derecho Internacional Humanitario, que establece la obligación de investigar desapariciones forzadas y garantizar el acceso a la información.

La memoria histórica en Extremadura se ha vinculado estrechamente a la recuperación de fosas comunes y a la identificación de víctimas. Los avances en técnicas de identificación forense han permitido, en los últimos años, recuperar información sobre personas desaparecidas y contribuir a una mejor comprensión del conflicto en el ámbito regional.

Tras el final de la guerra, se instauró un régimen dictatorial que afectó a todo el territorio español. En Extremadura, la posguerra estuvo marcada por procesos de represión, depuración administrativa y reorganización social bajo el nuevo marco político. Estas transformaciones tuvieron un impacto duradero en la estructura social de la región.

Desde el punto de vista historiográfico, la Segunda República es considerada el marco legal previo al conflicto, mientras que el golpe de Estado de 1936 se identifica como el detonante de la guerra. El estudio del caso extremeño permite observar cómo el conflicto adoptó características específicas en función del territorio, con dinámicas propias en cada zona.

En conclusión, la Guerra Civil española constituye un proceso histórico complejo en el que se entrelazan dimensiones políticas, sociales y territoriales. El análisis de Extremadura permite comprender el impacto del conflicto en un espacio concreto, donde la violencia, la reorganización institucional y las transformaciones sociales adquirieron rasgos específicos. El estudio de la memoria histórica en la región continúa siendo fundamental para la comprensión del pasado reciente.

María del Carmen Calderón es doctora en Historia. Correspondiente por Extremadura en la Academia Andaluza de la Historia. Cronista oficial de Cabeza la Vaca