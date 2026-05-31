Extremadura revisará el horario de bares y terrazas tras 30 años sin cambios

La Junta de Extremadura abordará esta legislatura una reforma de los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, una regulación que no se actualiza desde hace tres décadas. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha avanzado en la Asamblea de Extremadura que el Ejecutivo impulsará una nueva orden para compatibilizar «el ocio, la actividad económica y el derecho al descanso de los ciudadanos».

La medida llega en pleno debate sobre los horarios de cierre de la hostelería extremeña. Colectivos como la Asociación de Comercio, Hostelería y Turismo de Extremadura han venido solicitando a la Junta una ampliación del horario de cierre para bares, restaurantes y terrazas, bajo la premisa de que los establecimientos de la región tienen menos margen que los de otras comunidades autónomas.

Especialmente de cara al verano, cuando la actividad diurna de las terrazas se resiente por los estragos del calor. «Los locales de todas las comunidades autónomas tienen hoy al menos una hora más que los extremeños para cerrar o recoger las terrazas», afirma el presidente de la asociación, Antonio Martínez.

Una reforma pendiente

El sector hostelero considera que la normativa actual ya no responde a los hábitos de ocio ni a la realidad climática y turística de la región. La asociación sostiene que los horarios «no se renuevan en Extremadura desde hace décadas» y recuerda que hace seis años ya trasladó a la Junta un estudio en el que comparaba los cierres con los de otras comunidades autónomas.

Velador en el entorno del Arco de Trajano de Mérida, en una imagen de archivo. / Javier Cintas

La petición pasa por que los establecimientos puedan cerrar una hora más tarde, con independencia de su tipología y del horario que tengan actualmente autorizado. Para la hostelería, se trata de un cambio «fundamental», especialmente en los meses de más calor, cuando las altas temperaturas retrasan la presencia de clientes en las terrazas y reducen la actividad en las horas centrales del día.

Martínez ha señalado también que el turismo no solo beneficia a los hoteles, sino también a bares, restaurantes y otros negocios vinculados al consumo local. En esa línea, la asociación recuerda que muchos ayuntamientos ya solicitan ampliaciones de horarios durante eventos, fiestas o celebraciones, precisamente por el impacto económico sobre la hostelería.

Nueva dirección general

La reforma de los horarios se enmarca en el refuerzo del nuevo servicio de espectáculos públicos, de nueva creación dentro de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil. Esta unidad se va a potenciar por el «importante incremento de actividad administrativa» registrado durante la pasada legislatura, que afecta tanto a actividades recreativas y establecimientos públicos como a festejos, autorizaciones, registros y coordinación entre administraciones.

Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. / ASAMBLEAEX.ES

El departamento desarrollará también el nuevo reglamento de registros locales y autonómicos previsto en la ley de espectáculos públicos, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad entre administraciones. La intención de la Junta es ordenar una tramitación cada vez más amplia y adaptar la gestión administrativa a una realidad en la que conviven ocio, actividad económica, eventos municipales, festejos populares y derechos vecinales como el descanso.

La medida con mayor impacto directo para ciudadanos y negocios será la nueva orden de horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Bautista ha defendido que se trata de una reforma pendiente desde hace 30 años y que deberá compatibilizar adecuadamente el ocio, la actividad económica y el derecho al descanso. Con esta hoja de ruta, la Junta pretende ordenar una materia que afecta tanto al ocio nocturno como a la actividad económica y la convivencia vecinal. La clave estará ahora en cómo se concreta la nueva orden y hasta qué punto recoge la reivindicación de la hostelería de ampliar los cierres.

Festejos taurinos

La Junta de Extremadura también elaborará esta legislatura un nuevo reglamento para actualizar y unificar la normativa vigente en materia de festejos taurinos, escuelas taurinas y órganos consultivos. El texto será uno de los cometidos del servicio de espectáculos públicos, de nueva creación, que el Ejecutivo regional pretende reforzar por el aumento de la actividad administrativa registrada en esta materia durante la pasada legislatura. La intención es ordenar en un único marco regulador una normativa que afecta a festejos populares, actividades taurinas, escuelas y órganos de participación vinculados al sector.

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Bautista ha anunciado además acciones formativas específicas en materia de espectáculos públicos y taurinos, entre ellas jornadas dirigidas a presidentes de festejos taurinos y cursos especializados para profesionales sanitarios que intervienen en festejos populares. El objetivo, según la hoja de ruta expuesta por el vicepresidente, es reforzar la seguridad, la coordinación y la capacitación de quienes participan en la organización y desarrollo de este tipo de actividades.