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Los profesores de Extremadura ya tienen un asistente con IA para resolver dudas jurídicas

La herramienta se integra en Rayuela y permite consultar normativa educativa desde la plataforma, WhatsApp o Telegram

Un profesor en una clase.

Un profesor en una clase. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

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Mérida

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha incorporado a la plataforma Rayuelaun nuevo asistente jurídico virtual dirigido al profesorado, con el objetivo de facilitar las consultas sobre normativa vinculada a la actividad diaria de los centros educativos.

La herramienta, apoyada en inteligencia artificial, permitirá al personal docente plantear dudas en lenguaje natural sobre cuestiones relacionadas con la normativa educativa, la organización de los centros, la evaluación, la convivencia escolar, la relación con las familias, los derechos y deberes del alumnado o los procedimientos administrativos, entre otros ámbitos.

Según ha explicado la Junta de Extremadura en una nota, este asistente nace para ofrecer apoyo al profesorado en la interpretación y localización de normativa jurídica que afecta al desempeño de su labor profesional.

Base documental

La base documental con la que trabaja la herramienta está formada actualmente por más de 400 documentos normativos, entre ellos leyes, decretos, órdenes, instrucciones, resoluciones y otros textos de referencia. Esta documentación permitirá, según la Administración regional, ofrecer respuestas "claras, fundamentadas y contextualizadas", tomando como base la normativa oficial.

El acceso al asistente podrá realizarse a través de la propia plataforma Rayuela, aunque también estará disponible mediante WhatsApp y Telegram, con el fin de facilitar consultas rápidas en cualquier momento.

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Con esta incorporación, Educación amplía los servicios digitales vinculados a Rayuela y pone a disposición de los docentes una herramienta pensada para agilizar la búsqueda de información normativa y resolver dudas frecuentes en el ámbito educativo.

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