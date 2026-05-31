Asociación Española contra el Cáncer
Que no nos vendan humo
Es necesario regular con más firmeza los nuevos dispositivos de nicotina y proteger mejor a los menores frente a la publicidad
El tabaquismo sigue siendo la primera causa de muerte prevenible en España y uno de los mayores retos de salud pública de nuestro tiempo. Está relacionado con más de veinte tipos y subtipos de cáncer y mata a la mitad de quienes consumen tabaco. Cada año, más de 51.000 personas fallecen en nuestro país por causas asociadas al tabaquismo. Son cifras que obligan a actuar y que nos recuerdan que todavía queda mucho camino por recorrer.
Especialmente cuando sabemos que el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años y se perpetúan debido a la dependencia de la nicotina. La industria tabacalera lo sabe y por eso dirige buena parte de sus estrategias hacia los más jóvenes, utilizando nuevos formatos y nuevos productos para normalizar el consumo y hacerlo atractivo.
Este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, debemos ser conscientes de que estamos ante un momento decisivo. En Extremadura, según las últimas estimaciones, son 210.500 las personas fumadoras diarias y ocasionales, lo que representa un 23% de la población. Nuestra región encabeza la tasa de fumadores a nivel nacional, solo por detrás de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Además, el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre adolescentes y jóvenes sigue creciendo mientras la industria encuentra nuevas formas de acercarse a ellos y minimizar los riesgos asociados al consumo.
Más decisión
No basta con informar. Hace falta actuar con más decisión y poner en marcha medidas que realmente ayuden a frenar el tabaquismo. Es necesario ampliar los espacios sin humo, regular con más firmeza los nuevos dispositivos de nicotina y proteger mejor a los menores frente a una publicidad que muchas veces se disfraza de entretenimiento o de tendencia. La salud de los jóvenes no puede quedar en segundo plano.
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer seguiremos impulsando campañas de sensibilización y apoyando iniciativas educativas para avanzar hacia un objetivo compartido por toda la sociedad: conseguir la primera generación libre de humo en 2030. Que no nos vendan humo.
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