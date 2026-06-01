Extremadura dejará de financiar programas de cooperación en América Latina y África por el recorte de 10 millones

El recorte de 10 millones de euros en cooperación internacional previsto en los presupuestos regionales para 2026 dejará sin margen a la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) para sostener sus principales líneas de actuación, desde los programas de desarrollo en América Latina y África subsahariana hasta la acción humanitaria en situaciones de emergencia y la educación para la ciudadanía global en Extremadura. La entidad, que agrupa a 51 organizaciones, ha iniciado este lunes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar revertir la decisión vía enmienda.

La presidenta de CONGDEX, Lidia Rodríguez, ha advertido antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, de que la organización no se va a "rendir" pese al golpe presupuestario. "Vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto", ha afirmado Rodríguez, que ha situado el recorte como un desmantelamiento de una política pública con 31 años de recorrido en la comunidad.

Programas en el exterior y emergencias

Rodríguez ha explicado que, con la reducción prevista, resultan "inasumibles" las tres grandes líneas de actuación de la Coordinadora. La primera afecta a los programas de desarrollo que las organizaciones extremeñas ejecutan en el exterior, especialmente en zonas de América Latina, Centroamérica y África subsahariana. La segunda golpea a la acción humanitaria y de emergencia, destinada a responder en contextos de catástrofes o crisis.

La tercera línea afectada es la de educación para la ciudadanía global, que se desarrolla en Extremadura y que, según ha señalado Rodríguez, lleva tres años consecutivos sufriendo recortes. A través de esos programas, las organizaciones sociales trabajan en centros educativos para promover valores de solidaridad y convivencia. La presidenta de CONGDEX ha defendido que esa labor ayuda a levantar "un muro de contención a los discursos de odio".

La Coordinadora ha subrayado además que la cooperación extremeña no solo se mide en partidas presupuestarias, sino también en el trabajo acumulado de cooperantes que han actuado como "embajadores" de Extremadura en territorios vulnerables. A su juicio, el recorte supondrá abandonar a mujeres, menores y hombres en espacios especialmente frágiles.

"Nos estarán esperando en la calle"

CONGDEX ha avanzado que mantendrá el diálogo con los partidos, pero también llevará la protesta al espacio público si no se rectifica. "Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga", ha señalado Rodríguez.

La responsable de la Coordinadora ha cuestionado además que el proyecto presupuestario mantenga alrededor de 2,7 millones de euros para la estructura y el personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, mientras se recortan las partidas destinadas a las políticas concretas. En ese sentido, se ha preguntado qué actuaciones podrá desarrollar el organismo si no cuenta con fondos suficientes para los programas.

El PSOE anuncia enmiendas

Por su parte, Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE extremeño, ha afirmado que su partido hará "todo lo posible" para enmendar unas cuentas que, según ha dicho, "acaban con la historia de Extremadura" en materia de cooperación. El dirigente socialista ha defendido que la región es una "tierra humanista" y ha sostenido que la cooperación no es solo solidaridad, sino también empleo.

Sánchez Cotrina ha cifrado en unos 200 puestos de trabajo el empleo vinculado a la cooperación en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes. "No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONG y con la coordinadora absolutamente a cero", ha aseverado.

El líder socialista ha cargado contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que ha acusado de estar "maniatada a los postulados de la ultraderecha". También ha señalado que esta decisión demuestra, a su juicio, que Guardiola "no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública" y ha recordado que ni siquiera el gobierno del popular José Antonio Monago redujo el presupuesto destinado a cooperación internacional.