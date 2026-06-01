La Junta licita un programa de liderazgo para mujeres emprendedoras y empresarias

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación el diseño y desarrollo de un programa formativo dirigido a impulsar el liderazgo, la capacitación y el crecimiento profesional de mujeres emprendedoras y empresarias de la región y del área transfronteriza.

El contrato, publicado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, cuenta con un presupuesto base de licitación de 41.840 euros, sin impuestos. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 8 de junio, a las 23.59 horas, según la información disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación se enmarca en el proyecto Red PAE Transfronteriza, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. La iniciativa busca reforzar los servicios de apoyo al emprendimiento y a la empresa en el espacio EUROACE, con especial atención a la mejora de la competitividad de pymes y micropymes.

Cinco jornadas presenciales

El programa estará orientado a favorecer el crecimiento empresarial de mujeres emprendedoras y empresarias mediante acciones formativas, espacios de intercambio de experiencias y actividades destinadas a la creación de redes profesionales.

La empresa adjudicataria se encargará del diseño del programa y de sus contenidos, así como de la coordinación y ejecución de las jornadas, la impartición de las acciones formativas, la captación de participantes, la difusión de la actividad, el seguimiento de la asistencia, la evaluación de resultados y la elaboración de la documentación justificativa.

En total, se prevén cinco jornadas formativas presenciales en distintas localidades de Extremadura. Cada sesión tendrá una duración aproximada de tres horas y estará dirigida a unas 50 participantes.

Las jornadas incluirán ponencias, presentación de casos de éxito de empresas lideradas por mujeres, mesas redondas bajo el enfoque ‘experiencias que inspiran’, actividades de networking y espacios de encuentro para favorecer la creación de contactos profesionales y alianzas estratégicas.

Entre las temáticas previstas figuran la dirección y el liderazgo empresarial, los negocios en el área transfronteriza, la innovación y el emprendimiento en sectores estratégicos, la mejora competitiva, la transformación digital, el marketing y la comunicación, la financiación, la sostenibilidad y las técnicas de venta.

Con esta licitación, la Junta pretende avanzar en el desarrollo de actuaciones destinadas a reforzar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, impulsar redes de colaboración y generar nuevos espacios de aprendizaje e intercambio entre mujeres emprendedoras y empresarias.

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La iniciativa también contribuirá a fortalecer el tejido empresarial extremeño y a mejorar las oportunidades de crecimiento de proyectos liderados por mujeres en un contexto de cooperación transfronteriza y apoyo a la competitividad de las pequeñas empresas.