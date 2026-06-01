El tiempo
Máximas de hasta 37 grados este lunes en Extremadura tras una madrugada entre las más calurosas del país
Tras dos días de calor extremo, Extremadura amanece este lunes sin alertas meteorológicas, aunque los termómetros seguirán superando los 35 grados
Extremadura afronta este lunes, 1 de junio, una jornada sin avisos meteorológicos después de dos días marcados por el calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología no prevé fenómenos significativos en la comunidad, aunque las temperaturas seguirán siendo muy elevadas, con máximas de hasta 37 grados en Badajoz y 35 en Cáceres.
La predicción apunta a un día poco nuboso o despejado, con presencia de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ascenso, mientras que las máximas apenas variarán respecto a jornadas anteriores. El viento soplará del oeste, flojo, con intervalos de moderado.
28,9 grados en Navalvilla de Pela
La pasada madrugada volvió a dejar registros muy altos en buena parte del suroeste peninsular. Entre las estaciones más calurosas del país se situó Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, donde los termómetros marcaron 28,9 grados a medianoche, según los datos de la Aemet. Esta localidad extremeña ocupó el quinto lugar en el listado nacional de temperaturas más altas registradas durante la madrugada.
Por delante se situaron Osuna, en Sevilla, con 29,5 grados; Jaén, con 29,3; Écija, también en Sevilla, con 29,1; y Lora de Estepa, con 29 grados. La tabla de valores más elevados la completaron municipios andaluces como Ayamonte, Sevilla Aeropuerto, Linares, Carmona y Bailén, todos por encima de los 28 grados.
En las capitales extremeñas, la Aemet prevé para este lunes una mínima de 16 grados y una máxima de 37 en Badajoz, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 19 y los 35 grados.
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