Los museos se convierten en una alternativa gratuita para conciliar este verano: fechas, edades y horarios en Badajoz y Cáceres

Los museos también pueden ser una solución para las familias cuando llega el verano y los colegios cierran. El Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el Museo de Cáceres ofrecerán durante las próximas semanas actividades educativas y lúdicas gratuitas dirigidas a menores, con propuestas de naturaleza, arte, patrimonio, talleres y campamentos en horario de mañana.

La iniciativa, impulsada por la Junta de Extremadura, busca facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival y convertir estos espacios culturales en lugares de aprendizaje, convivencia y disfrute para los más pequeños. Todas las actividades serán gratuitas y se desarrollarán por la mañana, una franja especialmente útil para las familias que necesitan alternativas durante las vacaciones escolares.

El programa forma parte del contrato adjudicado para el desarrollo de actividades didácticas en 2026 y 2027, con una inversión superior a 80.000 euros. Con esta programación, la Junta pretende que los museos funcionen como centros dinámicos y como espacios capaces de generar conocimiento, pensamiento crítico y convivencia.

MEIAC: arte, naturaleza y movimiento

El MEIAC, en Badajoz, ofrecerá propuestas sensoriales y críticas sobre la naturaleza, la luz y el movimiento. Las actividades permitirán a los niños acercarse al arte contemporáneo desde la experimentación, el juego visual y la creatividad, con dinámicas pensadas para mirar las obras de otra manera y relacionarlas con su propio entorno.

El programa explorará la obra gráfica de Juan Barjola, el imaginario de Los Carpinteros, la performance de Joana Rosa y la luz negra de Eva Lootz. La idea es que los participantes descubran técnicas, lenguajes y formas de expresión alejadas de una visita tradicional al museo, con propuestas adaptadas a su edad.

S. GARCIA

Están dirigidas a niños de 8 a 12 años y se desarrollarán durante cinco semanas, de martes a viernes, entre el 30 de junio y el 31 de julio, en horario de 10.00 a 13.00 horas. La admisión se realizará por orden de llegada mediante un formulario disponible en las redes sociales del museo.

Arqueológico de Badajoz: de la prehistoria al mundo medieval

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha preparado un recorrido por la prehistoria, la época tartésica, romana, visigoda y medieval. La propuesta busca que los niños entiendan la historia de forma práctica, a través de piezas, relatos y actividades que les permitan imaginar cómo vivían otras sociedades y cómo han cambiado las formas de habitar, construir y relacionarse.

La programación incluirá también un taller de arquitectura pop-up y la recreación de un yacimiento arqueológico, dos actividades pensadas para que los menores participen de manera activa y no solo como visitantes. Así, podrán acercarse al trabajo arqueológico, a la observación de restos y a la interpretación del pasado desde una perspectiva lúdica.

En este caso, las actividades estarán dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años y se celebrarán del 7 al 31 de julio, de martes a viernes, en horario de 9.00 a 13.00 horas. El plazo de inscripción se abrirá este martes, 2 de junio.

Museo de Cáceres: patrimonio para niños de 8 a 12 años

El Museo de Cáceres ha programado un campamento para fomentar el contacto directo con el patrimonio histórico del propio museo mediante actividades educativas y participativas. La propuesta permitirá a los menores acercarse a la historia, la arqueología y las colecciones del centro desde una experiencia más cercana que una visita convencional.

El campamento está pensado para que los niños descubran el museo como un espacio vivo, no solo como un lugar donde se conservan piezas. A través de juegos, dinámicas y actividades guiadas, podrán conocer mejor el patrimonio cacereño y entender la importancia de conservarlo y compartirlo.

La propuesta está dirigida a menores de 8 a 12 años y se desarrollará durante tres semanas, en horario de 10.00 a 13.30 horas. El plazo de inscripción ha arrancado este lunes, 1 de junio.

Más museos con actividades

Otros museos financiados por la Junta de Extremadura, aunque gestionados por fundaciones o consorcios, también cuentan con programas de actividades aprobados para el verano. Es el caso del Museo Helga de Alvear, el Museo Etnográfico González Santana de Olivenza, el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo y el Museo Vostell-Malpartida, en Malpartida de Cáceres.

Javier Cintas

La Junta ha subrayado que los museos son "un laboratorio de futuro" y espacios abiertos donde la educación no se limita a transmitir información, sino que contribuye a construir identidad, emociones y vínculo con las humanidades. La intención es que sean instituciones vivas, más allá de sus colecciones artísticas o arqueológicas, y que acerquen la cultura a las familias durante el verano.