Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de junio

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La prolongación de la Ronda Sureste de Cáceres incorporará una pasarela peatonal de 165 metros para proteger los restos de la Vía de la Plata. La obra transforma un nudo viario en un punto donde movilidad, arqueología y Camino de Santiago se cruzan.

La Junta y el Estado refuerzan el dispositivo de vigilancia y extinción mientras se activan las restricciones al uso del fuego y a la maquinaria agrícola en las horas de más riesgo

La necesidad de ganar espacio para estacionar se ha convertido en una demanda recurrente que condiciona la rutina de quienes utilizan el coche en sus desplazamientos cotidianos

La Audiencia aborda las peticiones de nulidad y prescripción planteadas por las defensas de los once investigados

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Con un cartel que incluye a Álvaro de Luna y Cepeda, entre otros, el 5 de julio