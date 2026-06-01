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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de junio
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La pasarela de 165 metros que obliga a la Ronda Sureste de Cáceres a mirar a Roma
La prolongación de la Ronda Sureste de Cáceres incorporará una pasarela peatonal de 165 metros para proteger los restos de la Vía de la Plata. La obra transforma un nudo viario en un punto donde movilidad, arqueología y Camino de Santiago se cruzan.
Comienza el peligro alto de incendios en Extremadura: la franja de tarde y las negligencias son los puntos críticos
La Junta y el Estado refuerzan el dispositivo de vigilancia y extinción mientras se activan las restricciones al uso del fuego y a la maquinaria agrícola en las horas de más riesgo
Aparcar en Cáceres: la batalla diaria que se repite barrio a barrio: "Cada vez es más complicado"
La necesidad de ganar espacio para estacionar se ha convertido en una demanda recurrente que condiciona la rutina de quienes utilizan el coche en sus desplazamientos cotidianos
El juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz se reanuda hoy con la resolución de las cuestiones previas
La Audiencia aborda las peticiones de nulidad y prescripción planteadas por las defensas de los once investigados
La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
Con un cartel que incluye a Álvaro de Luna y Cepeda, entre otros, el 5 de julio
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- Los funcionarios extremeños tendrán subida salarial y otro pago de la deuda de 2020
- Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
- La Serena empuja a máximos de la década la reserva de agua en Extremadura a las puertas del verano
- Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta
- Ya es oficial: la ayuda a domicilio de 7 millones de euros para dependientes llegará a estos 36 municipios extremeños
- La mayor batería de España coloca a Extremadura al frente del almacenamiento energético