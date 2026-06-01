La Unión de Consumidores de Extremadura alerta de falsos 'captchas' que pueden robar contraseñas y datos bancarios

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha alertado de una nueva modalidad de estafa digital que utiliza falsos 'captchas' para engañar a los usuarios y acceder a sus datos personales, bancarios y contraseñas. Lo que en apariencia parece una comprobación rutinaria para demostrar que quien navega por una web es una persona y no un robot puede convertirse en la puerta de entrada de un programa malicioso.

Un 'captcha' es un sistema de verificación que aparece en muchas páginas web para confirmar que el usuario es humano. Puede pedir, por ejemplo, marcar unas imágenes, escribir letras o números distorsionados o pulsar una casilla del tipo "No soy un robot". En condiciones normales, se trata de una herramienta legítima y habitual.

El problema, según ha advertido la UCE, surge cuando esa pantalla es falsa y ha sido diseñada para engañar al usuario. En esos casos, la supuesta verificación puede pedir pasos extraños, como copiar y pegar comandos, conceder permisos o realizar acciones que nada tienen que ver con una comprobación normal.

IGAT

Señales de alarma

La UCE ha recomendado a los consumidores extremeños desconfiar de los captchas que aparezcan en páginas poco conocidas, en momentos inesperados o cuando se soliciten instrucciones fuera de lo habitual. Un captcha legítimo nunca debe pedir copiar comandos en el sistema operativo, descargar archivos ni aceptar permisos sospechosos.

La organización recuerda que este tipo de fraudes puede afectar a cualquier usuario, tanto en el móvil como en el ordenador, y que el malware instalado puede rastrear contraseñas guardadas, cookies de sesión, datos bancarios y otra información sensible.

Cómo actuar ante un 'captcha' sospechoso

Ante cualquier duda, la UCE aconseja cerrar la página, no descargar ningún archivo y no seguir instrucciones que obliguen a salir del navegador o a pegar códigos en el ordenador. También recomienda mantener actualizados el sistema operativo y el navegador, usar antivirus, revisar los accesos a las cuentas bancarias y cambiar las contraseñas si se sospecha que se ha podido caer en el engaño.

Prudencia ante cualquier sospecha

La UCE indica que, ante cualquier intento de ciberdelincuencia, la primera medida debe ser no actuar con prisa. Los estafadores suelen buscar una reacción inmediata mediante mensajes de urgencia, amenazas de bloqueo, supuestas multas, premios inesperados o avisos bancarios falsos. Por ello, recomienda no pinchar enlaces recibidos por correo electrónico, SMS o mensajería instantánea, comprobar siempre la dirección de la web, desconfiar de archivos adjuntos no solicitados y no facilitar datos personales, claves o códigos de verificación.

También aconseja utilizar contraseñas diferentes y seguras, activar la doble autenticación siempre que sea posible y revisar periódicamente los movimientos bancarios. En caso de haber facilitado algún dato o de sospechar que el dispositivo ha sido infectado, la organización recomienda contactar cuanto antes con la entidad bancaria, cambiar las contraseñas desde otro dispositivo seguro y conservar capturas o mensajes para una posible reclamación o denuncia.

La Unión de Consumidores de Extremadura recuerda además que los ciudadanos pueden acudir a sus canales de atención para recibir asesoramiento. La entidad tiene sede en la plaza de Santa María, 2, en Mérida, y atiende en el teléfono 924 38 71 78.