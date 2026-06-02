Dos nuevos cambios elevan a 44 los altos cargos nombrados por PP y Vox en la Junta de Extremadura

El Gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura sigue moviendo piezas para completar la estructura de la Junta. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el cese de Carmen González Ramos como directora general del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) y el nombramiento de Eduardo Corchero Madruga para ese mismo cargo. Con este último relevo, la cifra de altos cargos nombrados desde el arranque del nuevo Ejecutivo se eleva a 44.

La reunión ha dejado además otro cese con lectura política. El Ejecutivo regional ha aprobado la salida de Isabel Belloso Bueso como directora general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), aunque por ahora no ha comunicado quién la sustituirá. El movimiento llega con el organismo bajo el foco por el futuro de las ayudas a la cooperación internacional, después de que esta competencia haya quedado encuadrada en el área de la vicepresidencia de Vox.

Un cese en plena polémica

La AEXCID es el organismo encargado de gestionar la política autonómica de cooperación internacional para el desarrollo. Su cese se produce en un momento especialmente sensible, marcado por la polémica por el recorte de subvenciones previsto en esta materia dentro del nuevo reparto político del Gobierno regional.

La Junta no ha explicado los motivos de la salida de Belloso ni ha vinculado la decisión con esa controversia. Tampoco ha aprobado aún el nombramiento de una persona sustituta. Por eso, este cese no suma de momento a la cuenta de altos cargos nombrados, pero sí deja abierta una vacante en un área especialmente expuesta dentro del nuevo organigrama.

La cuenta de los 44

El nombramiento de Corchero al frente del Cicytex permite actualizar el balance de altos cargos designados por el Ejecutivo de PP y Vox. La cifra asciende ya a 44 nombramientos, entre secretarías generales, direcciones generales, gerencias y responsables de organismos públicos.

El grueso llegó a comienzos de mayo con la primera gran tanda aprobada tras la reorganización del Gobierno, que incluyó 34 nombramientos en distintas consejerías. Después se han sumado otros cambios en Cultura, Presidencia, Economía, Educación, Vivienda, el Instituto de la Mujer, Simplificación Inteligente y ahora el Cicytex.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

No todos esos nombramientos implican caras nuevas. Algunos corresponden a responsables que ya formaban parte de la administración autonómica y que han sido nombrados de nuevo por cambios de denominación, redistribución de competencias o adaptación al nuevo mapa político y administrativo.

Relevos posteriores

Entre los nombramientos posteriores a la primera estructura figuran Adela Montaña Rueda Márquez de la Plata como directora general de Patrimonio Cultural y Documental; Ana María Cancho Bermejo como directora general de Administración Local; Laura Pascual Nebreda como directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio; José Alberto Pérez Álvarez como director gerente de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura; y Alberto Luján Salamanca como director general de Formación Profesional.

También se han aprobado los nombramientos de Víctor Manuel Caro Gil como secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y de Miguel Ángel Sánchez-Rodilla Sánchez como director general de Promoción y Mantenimiento de Vivienda Pública.

A ellos se añadieron después Estefanía Rodríguez Silva como directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, tras el cese de Beatriz Arjona Rovira, y María del Pilar Gómez de Tejada Díaz como directora general de Simplificación Inteligente, dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Un organigrama todavía abierto

El último Consejo de Gobierno confirma que el organigrama de la Junta sigue en movimiento. El relevo en el Cicytex completa un cambio en un organismo vinculado a la investigación científica y tecnológica aplicada a sectores estratégicos para la comunidad, mientras que el cese en la AEXCID deja pendiente una sustitución en cooperación internacional.

Con estos dos nuevos cambios, PP y Vox continúan ajustando la estructura del Ejecutivo autonómico tras la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Gobierno regional. La cifra de 44 altos cargos nombrados refleja el despliegue del segundo nivel político y administrativo de la Junta en esta nueva etapa.