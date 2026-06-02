Badajoz y Cáceres tendrán nuevos proyectos de vivienda asequible dentro de Casa 47

Badajoz y Cáceres figuran entre los municipios incluidos en la nueva tanda de proyectos de vivienda asequible que impulsará Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una nueva transferencia de 260 millones de euros para poner en marcha 22 actuaciones en distintos puntos del país, según ha informado el departamento que dirige Isabel Rodríguez en un comunicado.

Esos nuevos proyectos suman 1.629 viviendas asequibles en el conjunto del territorio. El comunicado incluye actuaciones en Badajoz y Cáceres, aunque no detalla cuántas viviendas corresponden a cada una de ellas. Con esta transferencia, la cuarta aprobada para este fin, los recursos traspasados a casa 47 alcanzan ya los 2.080 millones de euros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que las políticas públicas y el esfuerzo inversor del Gobierno están dando resultados. Según ha destacado, en el primer trimestre de 2026 se ha registrado "el mejor dato de licitación de vivienda pública desde 2008", con 465 millones de euros, un 44,12% más que en el mismo periodo del año anterior.

Actuaciones en Extremadura

La nueva transferencia permitirá ampliar la actividad de casa 47, que en apenas medio año alcanzará 68 proyectos activos por todo el país. De ellos, 44 son actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y otros 24 corresponden a urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas.

Rodríguez ha presentado casa 47 como una herramienta central para ampliar el parque público. "Casa 47 es el instrumento que será al derecho a la vivienda lo que las escuelas y las universidades públicas lo son a la educación o los hospitales y los centros de salud al derecho a la sanidad", ha señalado la ministra.

La responsable de Vivienda ha defendido además que esta entidad concentra "el cambio de paradigma" que, a juicio del Gobierno, están experimentando las políticas públicas de vivienda en España. La nueva adenda se suma a otras medidas, como la puesta a disposición de 40.000 viviendas de la Sareb y la primera oferta de compra de casa 47 para incorporar vivienda privada al alquiler asequible.

210 millones

El Consejo de Ministros también ha acordado las cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y la propuesta de distribución territorial pactada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del pasado 21 de mayo.

En ese reparto, Extremadura contará con una inversión total mínima de 210 millones de euros. De esa cantidad, 126 millones procederán de financiación estatal y otros 84 millones corresponderán a la aportación mínima de la comunidad autónoma.

El Plan Estatal triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y contará con un presupuesto total de 7.000 millones de euros. El modelo fija una corresponsabilidad financiera por la que el Gobierno central aporta el 60% y las comunidades el 40% restante. En total, el Estado transferirá 4.200 millones durante las cinco anualidades del plan.

Construcción, rehabilitación y protección

El Ministerio de Vivienda ha explicado que al menos el 40% de los fondos se destinará a la construcción y adquisición de viviendas. Otro 30% irá a rehabilitación del parque residencial existente y el 30% restante se dirigirá a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El plan incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de las viviendas construidas con sus fondos y una cláusula antifraude para reforzar la transparencia en las adjudicaciones de vivienda protegida. También prevé medidas de cohesión territorial y un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Rodríguez ha valorado el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas como "un mensaje también de esperanza a la ciudadanía". "Hemos demostrado que distintas Administraciones, de distintos colores políticos, somos capaces de ponernos de acuerdo", ha afirmado.