Canarias vuelve a estar al alcance de Extremadura con vuelos desde 90 euros

Volar desde Extremadura a Canarias volverá a tener precios promocionales en los próximos meses. Binter ha lanzado un nuevo Bintazo que permitirá adquirir billetes entre Badajoz y el archipiélago desde 90 euros por trayecto, siempre que se compre ida y vuelta. La promoción estará disponible hasta el 15 de junio y será válida para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027.

La oferta llega en un momento en el que la conexión aérea entre Extremadura y Canarias ya ha empezado a consolidarse como una alternativa real para los viajeros de la región. La ruta operada por Binter desde el aeropuerto de Badajoz ha superado los 22.000 pasajeros en su primer año de funcionamiento y ha sumado 263 operaciones en sus doce primeros meses, una evolución que ha asentado este enlace dentro de la oferta nacional de la compañía.

El nuevo 'Bintazo' permite así planificar con antelación viajes de otoño, invierno y Semana Santa temprana, tanto para escapadas turísticas como para desplazamientos familiares o profesionales. La conexión evita, además, que muchos pasajeros extremeños tengan que desplazarse a otros aeropuertos de fuera de la comunidad para volar al archipiélago.

Cuatro vuelos semanales

Binter conecta actualmente el aeropuerto de Badajoz con Canarias cuatro veces por semana. Los vuelos operan los martes y sábados vía Gran Canaria y los lunes y viernes con Tenerife, después de que la aerolínea reforzara en diciembre de 2025 su apuesta por esta ruta con nuevas conexiones a través de la isla tinerfeña.

La ampliación de frecuencias ha permitido dar más opciones a los viajeros extremeños y mejorar una conexión que hasta hace poco era mucho más limitada. La ruta se ha convertido así en una alternativa directa y estable para enlazar Extremadura con uno de los destinos turísticos más demandados del país, pero también con un territorio con relaciones familiares, laborales y económicas con la península.

La compañía ha defendido desde el inicio que esta conexión busca acercar ambas regiones y facilitar desplazamientos más cómodos. En la práctica, la posibilidad de salir desde Badajoz reduce tiempos añadidos por carretera y simplifica los viajes para quienes antes tenían que volar desde Sevilla, Madrid u otros aeropuertos.

A cualquier isla sin coste añadido

Una de las principales ventajas de la promoción es que el billete no se limita a una única isla. La compañía permite volar desde Badajoz hasta cualquier aeropuerto canario gracias al vuelo interinsular de conexión gratuito dentro del archipiélago.

Binter opera más de 200 trayectos diarios entre islas, lo que permite enlazar desde Gran Canaria o Tenerife con otros destinos canarios por el mismo precio. De esta forma, los pasajeros pueden llegar no solo a las dos islas principales de entrada, sino también continuar viaje hacia Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro, según disponibilidad y condiciones de la tarifa.

Esta red interna es uno de los elementos que diferencia la oferta, porque convierte la ruta desde Badajoz en una puerta de entrada al conjunto del archipiélago. Para el viajero extremeño, el billete permite organizar una estancia en una isla concreta o combinar varios destinos durante el mismo viaje.

Videre

Opciones para combinar islas

Además de los vuelos interinsulares incluidos, la aerolínea ofrece productos complementarios para quienes quieran ampliar el recorrido. Entre ellos figura Discover, la opción de stopover de Binter, que permite visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal.

También está disponible AirPass Explorer, pensado para pasajeros que quieran realizar varios saltos interinsulares asociados a un billete de ida y vuelta nacional o internacional. Estas posibilidades refuerzan el carácter turístico de la promoción, especialmente para quienes quieran aprovechar el viaje desde Extremadura para conocer más de una isla.

Equipaje de mano y aperitivo

Los vuelos entre Badajoz y Canarias se realizan con aviones Embraer E195-E2, un modelo de pasillo único que la compañía destaca por su configuración sin asiento central y por ofrecer más espacio entre filas. La aerolínea también subraya que se trata de una aeronave más silenciosa y eficiente dentro de su categoría.

Binter incluye en todas sus tarifas equipaje de mano a bordo y aperitivo gourmet de cortesía, entre otras prestaciones de su servicio. La compañía presenta estos elementos como parte de su modelo diferencial, orientado a ofrecer una experiencia de viaje más cómoda desde el embarque hasta la llegada al destino.

Compras hasta el 15 de junio

Los billetes pueden adquirirse hasta el 15 de junio a través de la web de Binter, su aplicación móvil, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes. En esos canales también pueden consultarse las condiciones completas de la promoción, la disponibilidad de plazas y los precios según destino.

La campaña estará disponible para viajes entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027, un periodo que permite cubrir parte del otoño, el invierno y el inicio de la primavera. Con esta promoción, Binter busca reforzar la demanda de una ruta que ya ha superado su primer año de actividad con más de 22.000 pasajeros y que ha ampliado las opciones de conexión aérea de Extremadura.