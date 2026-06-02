Extremadura lidera la caída del paro en España, firma otro récord histórico y roza su máximo de afiliación

Extremadura ha cerrado mayo con otro dato histórico en el mercado laboral. El paro registrado ha bajado en 1.328 personas respecto al mes anterior, un descenso del 2,11%, y ha situado el número total de desempleados en 61.540 personas, por primera vez bajo la barrera de los 62.000. La comunidad ha marcado así un nuevo mínimo y ha consolidado una tendencia que enlaza ya tres meses consecutivos de caída del desempleo.

El dato más significativo aparece en la comparación interanual. En el último año, el paro ha descendido en Extremadura en 7.095 personas, lo que supone una bajada del 10,34%, la más intensa de todas las comunidades autónomas. Ese ritmo prácticamente duplica el registrado en el conjunto del país, donde el desempleo se ha reducido un 5,47%.

Lucía Feijoo Viera

La evolución del empleo también sonríe a las afiliaciones. La Seguridad Social ha ganado en mayo 4.941 cotizantes en Extremadura, un 1,18% más que en abril, hasta alcanzar los 424.302. La comunidad se queda así a solo 868 afiliados de su máximo histórico, registrado en agosto de 2025, cuando llegó a los 425.170 ocupados.

Servicios empuja la bajada

La caída del paro se ha concentrado sobre todo en el sector servicios, que ha restado 1.068 desempleados en mayo, con un descenso del 2,29%. También ha bajado en la agricultura, con 202 parados menos; en la industria, con 77 menos; y en la construcción, con otros 77 menos. En cambio, ha subido en el colectivo sin empleo anterior, con 96 personas más.

Al cierre del mes, el sector servicios ha seguido concentrando la mayor parte del desempleo regional, con 45.497 parados. Le siguen el colectivo sin empleo anterior, con 4.648; la agricultura, con 4.169; la construcción, con 4.070; y la industria, con 3.156.

Por sexos, de los 61.540 desempleados registrados en Extremadura, 39.899 son mujeres y 21.641 son hombres. El paro femenino ha bajado en 861 personas, mientras que el masculino lo ha hecho en 467. Entre los menores de 25 años, el desempleo se ha reducido en 70 personas, y entre quienes tienen 25 años o más ha caído en 1.258. Por provincias, el descenso ha sido mayor en Badajoz, con 742 parados menos, que en Cáceres, donde ha bajado en 586 personas.

Más afiliados y cerca del récord

La afiliación media a la Seguridad Social ha alcanzado en mayo los 424.302 cotizantes en Extremadura. De ellos, 342.367 pertenecen al régimen general y 81.935 son autónomos. Dentro del régimen general, 291.330 cotizan en el régimen general ordinario, 47.102 en el sistema especial agrario y 3.935 en el del hogar.

En términos interanuales, la comunidad ha sumado 7.400 afiliados más que hace un año, con un crecimiento del 1,77%. Aunque el aumento está por debajo del ritmo nacional, el dato coloca a Extremadura en uno de sus niveles más altos de empleo y a las puertas del récord alcanzado el pasado verano.

En el conjunto de España, la Seguridad Social ha roto en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados, tras ganar 231.975 afiliados medios respecto al mes anterior, impulsada especialmente por la hostelería y el inicio de la campaña de verano.

Contratos y temporalidad

En mayo se han registrado en Extremadura 34.539 contratos, un 0,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 9.699 han sido indefinidos, un 0,6% más que en mayo de 2025, mientras que 24.840 han sido temporales, un 1,2% menos.

El peso de la contratación temporal sigue siendo mayoritario en la comunidad. El 71,92% de los contratos firmados en mayo ha sido temporal, frente al 28,08% de indefinidos. En abril, los indefinidos habían representado el 27,09%, por lo que el porcentaje ha mejorado ligeramente en el último mes.

Guardiola destaca unos "datos récord"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado los datos publicados este martes y ha destacado que la región haya bajado "por primera vez de los 62.000 desempleados" y lidere el descenso del paro entre las comunidades autónomas, con una reducción interanual del 10,3%.

En un mensaje en redes sociales, Guardiola ha afirmado que estos "datos récord" consolidan "la tendencia positiva" y marcan "el camino y las políticas a seguir". La presidenta extremeña ha subrayado además la lectura social de las cifras: "Detrás de cada cifra, una persona que ha encontrado una oportunidad, empresas y autónomos que creen en Extremadura y más familias con proyectos de vida".

UGT advierte de la estacionalidad

UGT Extremadura ha valorado la bajada del paro, pero ha advertido de que el descenso sigue marcado por la estacionalidad, la elevada temporalidad, la corta duración de los contratos y la falta del Plan de Empleo de Extremadura 2026-2027.

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha recordado que mayo suele ser un mes favorable para el empleo y ha señalado que el descenso es inferior al del mismo mes de los últimos años. Por ello, ha afirmado que no se está "ante nada nuevo, sino ante una bajada de paro habitual en los meses centrales del año".

El sindicato ha considerado positivo que Extremadura siga generando empleo, pero ha insistido en que la mejora debe consolidarse con medidas estructurales para corregir la precariedad y avanzar hacia un mercado laboral más estable y de mayor calidad. UGT ha puesto el foco en la contratación. Según el sindicato, el 71,9% de los contratos firmados en mayo en Extremadura han sido temporales y el 28,1% indefinidos. Morcillo ha reconocido que la reforma laboral ha permitido aumentar la contratación indefinida, pero ha advertido de que Extremadura sigue más de diez puntos por debajo de España en este sentido. De hecho, puntualiza, "el 44,5% de los contratos celebrados en mayo tuvo una duración inferior a un mes".