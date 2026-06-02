Extremadura rechaza las negociaciones bilaterales en la financiación autonómica: "Hay que hablarlo entre todos"

La Junta de Extremadura rechaza negociar el nuevo sistema de financiación autonómica en reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda y ha reclamado que la reforma del modelo se debata con la participación de todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Lo que nos afecta a todos hay que hablarlo entre todos", ha defendido la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la titular autonómica ha confirmado que el Ministerio de Hacienda ha contactado con el Ejecutivo regional a través de un correo electrónico para abordar de forma individualizada la propuesta de financiación autonómica. "Lo que hacen es emplazar a abordarlo de manera bilateral, y eso es justo lo que Extremadura no va a hacer. Lo que es de todos se tiene que debatir entre todos", ha insistido Manzano.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (6i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (5d), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid / Alberto Ortega - Europa Press

Coordinación del Estado

La consejera extremeña ha recordado que las concesiones por territorios son el modelo del separatismo catalán y frente a ello ha defendido que el Estado debe ejercer su "poder de coordinación", presentar un modelo completo y explicarlo en el CPFF "para que todos podamos saber qué opinan todos". Manzano ha insistido en que la financiación autonómica no puede resolverse mediante conversaciones por separado, porque afecta al conjunto de los territorios y al reparto de recursos para sostener los servicios públicos.

"Aquí se han roto todas las reglas. Se han sentado primero con el separatismo y han pactado un modelo que quieren extrapolar luego al resto", sostiene Manzano. A su juicio, ese esquema no sirve porque el resultado es "un pseudomodelo con cero euros para Extremadura de 21.000 millones", en referencia a los fondos adicionales que el Gobierno plantea incorporar al sistema. "No queremos reuniones bilaterales como las del separatismo catalán, sino un modelo justo para los extremeños y para todos los españoles, y eso pasa por una negociación multilateral", ha remarcado.

Hacienda abre los contactos

El pronunciamiento de Extremadura llega después de que el Ministerio de Hacienda haya comenzado a remitir cartas a los gobiernos autonómicos para concertar reuniones "de manera inmediata" sobre la reforma del sistema de financiación. Esos encuentros, que podrán ser presenciales o telemáticos, son el paso previo a una nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que están representados el Gobierno y las comunidades autónomas.

Después, la propuesta tendría que llegar al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso, donde necesitaría respaldo suficiente para salir adelante. La previsión con la que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que el nuevo modelo se apruebe a finales de este año.

Germán Caballero

Cesión de impuestos

En la propuesta que María Jesús Montero puso sobre la mesa en enero, el Gobierno plantea elevar del 50% al 56,5% los porcentajes de cesión del IRPF y el IVA, lo que supone una inyección adicional de casi 21.000 millones de euros a los territorios. Por su menor capacidad recaudatoria, Extremadura y Cantabria serían las únicas comunidades que no obtendrían recursos adicionales, frente a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, las más beneficiadas.

Como mecanismo de corrección, Hacienda plantea reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial, con 216 millones de euros en el caso de Extremadura, y crear un nuevo fondo, denominado statu quo, para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual. La región también recibiría recursos del nuevo fondo climático, aunque mayoritariamente está pensado para el arco mediterráneo.

La propuesta incluye además una revisión de los criterios de población ajustada, que en el caso de Extremadura sería, según el cálculo del Ministerio de Hacienda, un 9,1% superior a la población real. Sin embargo, la Junta de Extremadura sostiene que las nuevas variables no recogen adecuadamente la realidad extremeña. "Somos un millón, pero hay que prestar servicios en toda la extensión territorial", ha señalado Manzano. Por eso, la consejera extremeña ha reclamado que el modelo refleje factores como la dispersión, la superficie y los costes fijos de mantener la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de competencias autonómicas en todo el territorio.